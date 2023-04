Le action figure Be@rBrick arrivano in PUBG Mobile

PUBG Mobile ha annunciato una collaborazione con Be@rBrick per portare sul campo di battaglia alcuni degli oggetti da collezione legati alla linea creata falla giapponese Medicom. Affrontando i match battle royale su Erangel, i giocatori troveranno casualmente tre tipi di Be@rBrick giganti sparsi per la mappa. Interagendo con essi, i giocatori potranno ottenere risorse corrispondenti al tipo di Be@rBrick trovato. Inoltre, saranno disponibili quattro companion di livello 3 che si uniranno ai giocatori sui campi di battaglia.

“Siamo entusiasti di fornire una nuova piattaforma a questi collezionabili esclusivi e di introdurre un marchio davvero all’avanguardia in PUBG Mobile”, ha dichiarato Vincent Wang, Head of PUBG Mobile Publishing, Tencent Games. “Be@rBrick realizza prodotti unici e originali, spingendo al limite i confini della creatività in ambito collezionabili, proprio come noi stiamo facendo per il genere battle royale. Sono il partner perfetto per PUBG Mobile e non vediamo l’ora che i giocatori trovino questi oggetti esclusivi e abbiano la possibilità di possedere un pezzo di storia dell’arte partecipando alle attività in-game per qualificarsi all’acquisto di un’edizione limitata di Be@rBrick fisica per PUBG Mobile”. L’evento Be@rBrick su PUBG Mobile sarà disponibile fino al 15 maggio 2023. I giocatori potranno acquistare companion e oggetti Be@rBrick fino al 31 maggio 2023.