Le Accuse Contro la TikToker: Scopri Tutti i Dettagli

L’avvocato Angelo Pisani, presidente dell’associazione Noi Consumatori, ha annunciato la querela per diffamazione contro la tiktoker Rita De Crescenzo. Il motivo è un video in cui la De Crescenzo accusa medici e avvocati di fare uso di droga. Pisani ha esortato colleghi, medici e genitori a proteggere la propria dignità da chi utilizza i social per diffamare.

Pisani ha proposto l’istituzione di un “Daspo digitale”, sottolineando che la libertà di parola non deve tradursi in libertà di diffamare. La proposta mira a combattere crimini come cyberbullismo, stalking online e diffamazione sui social media. La sua iniziativa è volta a tutelare le nuove generazioni, sempre più vulnerabili ai pericoli del mondo digitale.

Presto inizierà una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare, con l’obiettivo di sollecitare il governo a prendere misure urgenti per migliorare la sicurezza online, specialmente per i giovani. Il Daspo digitale prevede sanzioni per crimini online, compresa la sospensione o il blocco dell’accesso ai social per chi commette illeciti. La legge potrebbe includere anche interventi educativi per sensibilizzare gli utenti a un uso responsabile della rete.

Questa iniziativa si propone di diventare un punto di riferimento per la protezione digitale in Italia, unendo giuristi, istituzioni e cittadini in un’azione concreta per la sicurezza online.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com