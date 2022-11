Le abitudini da adottare per far vivere il tuo cane a lungo e in salute

Quanto conta lo stile di vita? Tantissimo! Ecco tutte le migliori abitudini da adottare per far vivere il tuo cane a lungo e in salute.

Vorremmo che il nostro amico a quattro zampe non ci lasciasse mai? Purtroppo questo non è possibile perché lui, come noi tutti, è destinato prima o poi ad andarsene. Ma possiamo fare qualcosa affinché vivi sano e il più tempo possibile accanto a noi. Non esiste un antidoto magico ma tante abitudini da adottare per far vivere il nostro cane a lungo e in salute: ecco quali sono!

Le abitudini più sbagliate che non faranno vivere il cane a lungo

Spesso si tratta di superficialità dei padroni, i quali per inesperienza o troppi impegni, trascurano la salute del loro Fido, senza pensare alle conseguenze devastanti che la loro incuria può avere sulla sua vita. Infatti sono diverse le abitudini sbagliate che noi umani possiamo assumere quando dobbiamo gestire un amico a quattro zampe (soprattutto se siamo alle prime esperienze).

Una vita troppo sedentaria è forse il problema principale di un padrone pigro e di un cane che, di conseguenza, uscirà di casa troppo poco. E’ vero che ogni animale non dovrebbe mai ‘chiedere’ troppo al suo corpo ma neppure troppo poco! E’ l’esercizio fisico che gli consente di restare in forma, magari perdere i kg di troppo e ritrovare il suo peso ideale. Senza contare il fatto che in questo modo, il cane incanalerà le sue energie in modo produttivo, con un rischio minore di essere nervoso e stressato.

La salute fisica di Fido dovrebbe essere sempre tenuta sotto controllo con le visite periodiche dal veterinario e rispettando il calendario delle vaccinazioni: l’esperto infatti potrà anche fargli una visita ai denti, tenere sotto controllo il suo peso forma e allertarci qualora notasse un problema agli esordi.

Dargli da mangiare quello che vuole, magari anche dalla nostra stessa tavola e senza orario, è un’altra cattiva abitudine che i padroni gli faranno prendere: il cane dovrà mangiare il suo cibo poiché il nostro non solo può essere dannoso ma addirittura letale in certi casi. Infine, ma non per questo meno importante, non dobbiamo esporre mai Fido ai danni del fumo passivo, che può causare cancro e vari altri problemi respiratori.

Le abitudini da adottare per far vivere il tuo cane a lungo

Ma allora cosa dobbiamo fare per allungare la vita al nostro tenero amico, o quanto meno provarci? Innanzitutto bisognerebbe sempre fare estrema attenzione alla sua alimentazione, dargli dei cibi appropriati alla sua età e alla sua condizione fisica, senza concedergli troppi fuoripasto.

Ovviamente i cibi della nostra dieta sono assolutamente banditi, specie se conditi o fritti. Ma non solo: si dovrà anche stabilire una certa routine nella sua alimentazione, dargli degli orari, in modo che il suo stomaco si abitui a mangiare a quell’ora (senza lasciargli il cibo a disposizione nella ciotola a marcire in attesa che lo consumi).

Scopri le abitudini del cane mentre dorme: gli atteggiamenti di Fido durante il sonno

Fare attività fisica, magari anche solo passeggiare all’aria aperta e in compagnia del suo amato padrone, servirà al cane non solo a tenere sotto controllo il peso forma ma anche a sviluppare ossa e muscoli correttamente. Inoltre i momenti di intimità col suo umano preferito andranno a rafforzare quello che è il loro rapporto, facendo sentire l’animale protetto e ‘in famiglia’.

Scopri come insegnare al cane il comando No: le regole principali

Infine altrettanto importante è il riposo, garantirgli cioè delle ore di sonno in totale relax, lontano da fonti di rumore e luci molesti. I benefici del sonno per i cani, così come per gli umani, sono innumerevoli: in primis il relax nella notte gli garantisce la giusta energia per affrontare al meglio e in serenità la giornata successiva.