le abitudini che devi perdere

Se fai queste cose, il tuo gatto si allontanerà e davvero non cambierà idea! Ci sono abitudini umane che micio proprio non tollera, allora dovremmo sapere cosa non fare in sua presenza. Leggiamo tutto nell’articolo.

L’amico felino è sempre molto affettuoso con chi si prende cura di lui ogni giorno. Eppure, ci sono alcune situazioni e contesti in cui micio vorrebbe scappare lontano e tornare solo quando il padrone sparisce. Ti starai chiedendo cos’è che può infastidire tanto il pet domestico. Ebbene, se fai queste cose, il tuo gatto si allontanerà perché non le sopporta. Vediamo di cosa si tratta.

Se fai queste cose, il tuo gatto si allontanerà: ecco le abitudini da evitare

Il gatto è un animale che convive benissimo con il suo umano, ma non sempre le cose sono facili da gestire. Esistono alcune abitudini da parte dell’umano che il pet proprio non può sopportare ed ecco, allora, che si allontana infastidito. Proviamo a spiegare qui di seguito.

Ci sono cose che il nostro amico peloso può interpretare in modo negativo e sentirsi, addirittura, minacciato da qualcosa che usiamo o che è presente nell’ambiente domestico.

Micio non sopporta proprio tutto del suo proprietario umano, perché vede manifestarsi delle abitudini che non sono adatte a lui e che mettono a repentaglio la sua tranquillità in casa. Quando il felino si sente a disagio o è infastidito, infatti, tende a fuggire via e anche a nascondersi.

Iniziamo a vedere, dunque, quali sono le cose insopportabili per il misterioso animale da compagnia.

I rumori forti

Al primo posto, tra le cose più brutte per un gatto, ci sono senza dubbio i rumori forti. L’udito del gatto è davvero molto sviluppato e qualsiasi rumore improvviso e forte come, per esempio, i fuochi d’artificio, l’uso di elettrodomestici, il clacson o il suono di un temporale sono capaci di spaventare tanto il pet. Una condizione di stress simile, poi, può provocare la comparsa di paura e anche convulsioni nel gatto.

Carezze inopportune

Tendenzialmente, il micio è poco socievole, in particolare con gli estranei, semplicemente per il fatto che è autonomo e indipendente in molti aspetti della sua vita. Se gli si avvicina e si comincia ad accarezzarlo in posti dove è più sensibile, come la pancia, la coda e le zampe posteriori, ciò lo infastidirà non poco e si allontanerà subito da noi.

Scegli sempre di coccolare il felino su orecchie, mento, collo e testolina.

Gli odori forti

Anche i forti odori possono disturbare molto un gatto. Caratteristica famosa è l’olfatto del gatto, che è anch’esso molto sviluppato. Un peloso può provare vera repulsione se non paura per odori come cipolla, aceto, benzina, nonché per le bevande alcoliche. Un piccolo odore da lontano basterà a farlo allontanare immediatamente.

Ricorda che se fai queste cose, il tuo gatto si allontanerà e ci vorrà un po’ per tranquillizzarlo. Conosciamo, più avanti, le altre abitudini da modificare per micio.

Micio e le abitudini umane fastidiose: altri consigli

Sono tante e tutte diverse le abitudini nella vita degli umani che micio non può sopportare. Anche se si mette d’impegno nel restare in una situazione, la sua natura lo porterà a proteggersi e, quindi, ad allontanarsi. Ecco quali sono le altre cose da evitare se si vuole vivere bene con un gatto.

Come abbiamo detto, le abitudini umane possono essere di difficile comprensione per un pet e, spesso, non riesce proprio a conviverci, per cui si rialza e se ne va, lontano dal problema che tanto lo spaventa.

Parliamo di un animale che tiene molto alla sua igiene personale e alla pulizia, in generale. Quindi, lo sporco è insopportabile per micio e, per non sentirsi a disagio, pretende che la sua lettiera, nonché la casa, sia sempre mantenuta pulita e profumata. Se così non fosse, il peloso andrà altrove per espletare i suoi bisogni.

Cambiamenti improvvisi

Essendo un pet abitudinario e amante della routine, qualsiasi mutamento improvviso nella vita di un gatto crea confusione e stress. Un trasloco, un viaggio inaspettato e lungo, l’arrivo di un nuovo animale in casa, possono disturbarlo molto.

Estranei

Molto comune in tanti esemplari felini è la paura degli estranei. Alcuni mici hanno un comportamento ostile o indifferente nei loro confronti, perché non tollerano la presenza di persone sconosciute nel territorio e nella loro famiglia. Bisognerà conquistarsi la loro fiducia.

Porta chiusa

Potrà sembrarci strano, ma tenere le porte chiuse in casa, quindi degli spazi chiusi nell’ambiente, li mantiene a disagio e li mette in allerta, perché un gatto deve sempre sapere cosa ha davanti e poter osservare da lontano.