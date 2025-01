Le abbatteranno seguendo un piano controverso.

In un contesto di crescente invasione di iguane verdi a Taiwan, si stima che la popolazione abbia superato i 200.000 esemplari, privi di predatori naturali e con abbondanti risorse alimentari. Questo fenomeno, scaturito dall’importazione di animali esotici come animali da compagnia, ha portato a una proliferazione incontrollata delle iguane, che devastano i raccolti agricoli, causando ingenti danni agli agricoltori. Per far fronte a questa crisi, il governo ha adottato un piano controverso che prevede l’abbattimento di 120.000 iguane. Nel 2022, già 70.000 esemplari erano stati abbattuti, utilizzando metodi mirati come l’utilizzo di lance da pesca.

Le autorità incoraggiano i cittadini a segnalare i nidi, mentre alcuni attivisti per i diritti degli animali contestano questa misura, proponendo approcci alternativi come la cattura e la sterilizzazione invece dell’uccisione. Si evidenzia anche la necessità di formare adeguatamente gli agricoltori per garantire che le azioni intraprese siano quanto meno traumatiche. La crisi delle iguane verdi non è un problema esclusivo di Taiwan, ma interessa anche altre regioni del mondo, come la Florida e l’Australia, dove specie invasive hanno compromesso gli ecosistemi locali.

Questa situazione offre un’opportunità per riflettere sulle implicazioni dell’abbandono degli animali domestici e sull’importanza di sviluppare strategie di contenimento più etiche. La sfida principale resta quella di trovare un equilibrio tra la protezione dell’ambiente e il sostegno all’economia agricola, evitando che la lotta contro le specie invasive si trasformi in una caccia indiscriminata.