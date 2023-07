Le 6 novità del Festival di Sanremo 2024

Amadeus in occasione della sua quinta edizione del Festival di Sanremo ha deciso di fare le cose con calma e tutte le novità le sta già svelando in queste settimane in piena estate. Ma quali sono? Qua un rapido recap.

1) 6 febbraio – 10 febbraio

In occasione della presentazione dei palinsesti Rai sono state svelate le date della kermesse: si parte martedì 6 febbraio, si termina sabato 10 febbraio.

2) 26 big in gara

Saranno 23 i big in gara scelti da Amadeus a cui si aggiungeranno i 3 provenienti da Sanremo Giovani. Lo scorso anno ne chiamò 6, ma con scarsi risultati. Qualcuno sa che fine abbiano fatto Shari, Sethu, Will o i Colla Zio?

3) I big diventano conduttori

In occasione della seconda e della terza serata i brani in gara verranno divisi in due gruppi da 13. I cantanti che non si esibiranno saranno co-conduttori con Amadeus e presenteranno i colleghi in gara. L’abbinamento tra big che annuncia e big che canta sarà fatto con un sorteggio.

4) La serata delle cover

Per la prima volta i big in gara potranno scegliere qualsiasi canzone, italiana o straniera, anche propria, pubblicata fino al 31 dicembre 2023 per la serata delle cover.

5) Addio alla giuria demoscopica

La giuria demoscopica sparisce, al suo posto arriva la giuria delle radio (che fino allo scorso anno era incorporata nei voti della sala stampa).

6) Il regolamento

Durante la prima serata voterà solo la sala stampa; durante la seconda e la terza serata voteranno la giuria delle radio e il televoto; durante la serata delle cover voteranno tutte e tre le giurie, ovvero la sala stampa, le radio e il televoto. Durante la finale voterà solo il televoto e al termine sarà stilata la classifica dei primi cinque: a questo punto – azzerando tutti i voti precedenti – rivoteranno le tre classifiche ed eleggeranno il vincitore.