Le 6 città virali su TikTok per viaggiare nel 2025

I social network, e in particolare TikTok, stanno diventando fondamentali per ispirare i viaggiatori. La piattaforma è emersa come un importante motore di ricerca, soprattutto per la Generazione Z, con il 29% degli utenti che avvia le proprie ricerche di viaggio direttamente sull’app, secondo uno studio di YPulse.

I contenuti di viaggio su TikTok stanno guadagnando sempre più visibilità, influenzando le tendenze e aumentando l’appeal di alcune destinazioni. Civitatis ha identificato sei città diventate virali su TikTok nel 2025.

Chefchaouen, Marocco: Conosciuta per le sue abitazioni blu, Chefchaouen attrae visitatori in cerca di scenari pittoreschi. Si consiglia un’escursione guidata per esplorare il centro storico e le moschee. Albufeira, Portogallo: Le spiagge dorate e le grotte della costa dell’Algarve sono incredibilmente popolari. Un’escursione in barca alle grotte di Benagil consente di avvistare delfini e nuotare in acque cristalline. Seul, Corea del Sud: La capitale coreana è un mix di tradizione e modernità, esaltata dalla cultura K-pop. Un tour guidato offre la possibilità di visitare templi e palazzi storici. Belo Horizonte, Brasile: La città è famosa per la sua scena gastronomica. I tour includono visite al Mercado Central e degustazioni di specialità locali come il pão de queijo. Kyoto, Giappone: Con templi e foreste di bambù, Kyoto è un sogno per i viaggiatori. I tour guidati possono includere Arashiyama e Nara, famosa per i suoi cervi. Il Cairo, Egitto: Il contrasto tra antichità e modernità ha reso Il Cairo una meta ambita. I visitatori possono esplorare le piramidi e partecipare a un tour di 8 giorni per scoprire la città e il Grande Museo Egizio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: arenadigitale.it