Le 5 paure che tutti i cani devono affrontare e come aiutare Fido

Ci sono almeno 5 paure che i cani devono affrontare, ecco quali sono e come aiutare il proprio cane a superarle senza problemi.

Tutti noi abbiamo delle paure e sicuramente alla lettura della parola “paura” ci viene già in mente qualcosa sentendo quella leggera pressione al petto e tremolio dello stomaco. È del tutto normale e anche i nostri animali domestici provano esattamente la stessa sensazione.

In particolare, ci sono 5 paure che i cani devono affrontare spesso e che occorre sapere molto bene per cercare di essere di sostegno. Quando un cane ha paura tende ad avere dei comportamenti strani che possono risultare anche pericolosi per la sua incolumità. Bisogna cercare di evitare problemi il più possibile.

Ecco perché di seguito analizzeremo quali sono le principali paure di un cane, che cosa lo spaventa tanto e quali sono i modi migliori per calmarlo e per aiutarlo a superarle. Vale la pena impegnarsi in questo, non credete?

Le 5 paure che i cani devono affrontare

Uno studio tedesco ha messo in luce quali sono le paure che un cane domestico deve affrontare. Capire quali sono, secondo gli studiosi, è il primo passo per farle superare al nostro fedele amico e garantirgli un benessere sia mentale che fisico.

1. Veterinario

Tutti i cani hanno paura del veterinario, non perché questo sia cattivo con loro, ma perché non lo conoscono e per loro è un disagio cambiare le loro abitudini e andare da qualcuno che non conoscono che li tocca e che, magari, può far sentire loro un po’ di dolore (per un’iniezione, magari).

Ci sono cani più tranquilli di altri, ma in generale tutti proveranno paura e ansia nel momento della visita. Allora, che cosa fare? Bisogna abituarli da piccoli ad associare il momento della visita dal veterinario come un’esperienza positiva. Per farlo basta usare la tecnica del rinforzo positivo, ovvero premiarlo quando si comporta bene.

Vanno bene delle coccole, delle carezze o degli snack quando è finita la visita, ad esempio, oppure portarlo a fare una passeggiata, regalargli un giocattolo nuovo.

2. Altri cani

Un cane ha inizialmente timore nell’incontro con altri suoi simili. Se in casa è già presente un altro cane o se il cane dei vicini è molto vicino, appunto, potrebbe sentirsi un po’ a disagio e non sapere bene come comportarsi. In questo caso, la cosa giusta da fare è far incontrare il cane con gli altri cani in luoghi neutri per entrambi e ricompensarli quando si avvicinano o giocano insieme.

3. Rumori forti

Attenzione alla tv o alla radio a tutto volume, ai rumori derivanti dalle pulizie domestiche, come quello dell’aspirapolvere, oppure dei fuochi d’artificio. Per i cani sono rumori assordanti che creano paura e ansia. L’unica cosa da fare è creare un posto sicuro per loro dove rifugiarsi all’occorrenza.

4. Veicoli

Non vale per tutti, ma ci sono alcuni cani che hanno particolarmente paura dei veicoli: auto, moto, biciclette, soprattutto quei veicoli molto rumorosi e che vanno a una velocità sostenuta. Spesso questo fa parte di un passato traumatico per il cane, tuttavia, c’è un modo per fargli superare questa paura ed è abituarlo gradualmente a questi rumori.

Sarebbe utile avvicinarlo piano piano ad un’auto accesa o ad una moto, stargli vicino e dargli dei premi se si dimostra tranquillo. Dovrebbe superare il trauma e lasciare andare un po’ di stress.

5. Tra le 5 paure che i cani devono affrontare ci sono le cose che non conoscono

Quando un cane vede qualcosa di nuovo, un oggetto, una persona o un altro animale, la prima reazione è quella di mettersi in guardia perché prova una grande sensazione di paura dell’ignoto. La stessa cosa potrebbe capitare nei confronti di un cambiamento di abitudine in casa.

Quindi, attenzione a introdurre delle novità in modo graduale e seguendo sempre il consiglio degli esperti nella tecnica del rinforzo positivo. In questo modo, si dà un valido aiuto al cane per superare queste sue paure.