Le 5 Migliori Destinazioni Economiche per la Luna di Miele

Omio, piattaforma di prenotazioni per trasporti, ha stilato una classifica delle destinazioni più romantiche nel Sud-est asiatico per le lune di miele. Sono state analizzate 15 località in Thailandia, Indonesia, Malesia, Cambogia, Vietnam, Filippine e Singapore, tenendo in considerazione il costo degli hotel di lusso, una cena romantica e il noleggio auto, oltre a un “fattore romanticismo” elaborato dagli esperti.

Il Sud-est asiatico, con i suoi paesaggi tropicali e resort accessibili, sta diventando una meta ambita per le coppie in luna di miele, anche grazie a influenze culturali come la serie "White Lotus".

In cima alla classifica si trova Chiang Mai, Thailandia, dove una camera in un boutique hotel costa circa 106 euro a notte e una cena romantica per due solo 16 euro. Sebbene manchi l’atmosfera da spiaggia, offre attrazioni come i festival delle lanterne.

Segue Krabi, con un costo di 158 euro per hotel e 18 euro per una cena. Questa meta sulla costa è altamente romantica grazie alle magnifiche formazioni calcaree.

Boracay, nelle Filippine, si distingue per la sua spiaggia bianca e acque turchesi. I costi degli hotel sono circa 178 euro a notte, offrendo un’alternativa alle celebri Maldive a un prezzo più concorrenziale.

Per esperienze urbane, Kuala Lumpur è la destinazione più romantica per le città, con hotel a partire da 88 euro a notte. Anche Hanoi e Singapore offrono esperienze uniche, ma con costi superiori.

Infine, le Molucche indonesiane risultano estremamente convenienti, con una media di 83 euro per un hotel di lusso, perfette per chi cerca intimità in un paesaggio incontaminato.

Omio prevede di ampliare la sua offerta nel Sud-est asiatico, coprendo oltre 14.000 rotte di trasporto nei prossimi mesi, per una copertura completa entro il 2025.

Fonte: www.viaggiare.net