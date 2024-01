Le 5 libertà di un animale domestico da rispettare

Ci sono 5 libertà che ogni persona deve rispettare nei confronti del proprio animale domestico ed ecco quali sono.

Avere un animale di cui occuparsi non è un gioco e non è un impegno a breve termine. Quindi, quando si decide di adottare un animale domestico lo si deve fare pensando a tutti i pro e i contro e se si è in grado di affrontarli.

Per garantire il completo benessere ci sono 5 libertà da concedere all’animale domestico e soltanto in questo modo si può essere sicuri di occuparsene nel modo corretto. Siete curiosi di sapere quali sono e se li state mettendo in pratica?

Qui di seguito vi daremo l’elenco di queste libertà che arrivano dalle autorità. Secondo loro è questa una buona guida per essere dei bravi proprietari di animali.

Le 5 libertà di un animale domestico: l’elenco

Queste “regole” nascono a seguito della denuncia di una veterinaria e giornalista, Ruth Harrison, sulle atrocità commesse sugli animali in tutta Europa negli anni ’60. Il trambusto fu talmente grande che nel Regno Unito iniziarono le indagini, si parlò per la prima volta di “abuso” e vennero definite delle linee guida.

1. Cibo e acqua

La primissima libertà che deve essere rispettata per tutti gli animali domestici è dargli la possibilità di accedere sempre ad acqua fresca per idratarsi e dargli la giusta quantità di cibo ogni giorno.

Soltanto così possono mantenersi in salute e con le energie necessarie ad affrontare le attività quotidiane. Naturalmente, la dieta varia a seconda dell’età, di eventuali problemi di salute e altri fattori, nonché dall’animale stesso.

Con animali domestici intendiamo sia cani e gatti, presenti maggiormente in casa con le persone, ma anche conigli, tartarughe, criceti, rettili, pesci e uccelli.

2. Esprimere i comportamenti naturali

Anche se teniamo gli animali in casa o in giardino, sicuramente ambienti non conformi al loro habitat naturale, deve esserci sufficiente spazio per permettere loro di esprimersi. Questo significa che devono essere liberi di seguire la propria natura e il proprio istinto.

Potrebbe aiutare facendo delle attività con loro come correre, passeggiare e giocare. Il gioco è estremamente importante per dare loro l’occasione di cacciare come farebbero in natura, ad esempio.

3. Comodità

Ogni animale deve sentirsi libero di mettersi comodo nell’ambiente in cui si trova. Questa può essere una frase banale, ma il concetto non lo è.

Un cane o un gatto si mette comodo quando è completamente a suo agio. Questo significa che l’ambiente deve essere assolutamente adeguato e confortevole.

4. Niente paura e stress

Il concetto precedente si estende a questo quarto punto del nostro elenco. Le persone che vivono con degli animali sanno perfettamente che cosa li spaventa e che cosa li tranquillizza. Ebbene, bisogna sempre permettere all’animale di stare tranquillo, senza paure.

Inoltre, non bisogna mai avere comportamenti che possano indurre il cane, il gatto o qualsiasi altro animale a soffrire di una condizione di stress. Se prolungato possono esserci dei gravi problemi di salute.

5. Salute

Infine, ma non meno importante, è garantire sempre la salute dell’animale o degli animali. Vuol dire che chi possiede degli animali deve cercare di prevenire malattie, ferite o qualsiasi tipo di pericolo, deve eseguire controlli periodici, ma non solo.

In caso di sintomi o campanelli d’allarme, il proprietario deve portare l’animale dal veterinario, intervenire sul problema nel più breve tempo possibile e poi attuare una terapia adeguata per la soluzione e la riabilitazione.