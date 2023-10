le 3 tonalità che Micio non tollera

Ci sono colori che possono creare problemi ai nostri amici a quattro zampe ed è bene saperli riconoscere. Vediamo insieme quali sono i tre colori che fanno male al gatto.

Conoscere il proprio amico a quattro zampe è molto importante, non solo per convivere con Micio, ma anche per il bene della sua salute. Infatti sono molte le cose che possono danneggiare i nostri amici pelosi, e come genitori umani delle palle di pelo, è nostra responsabilità prenderci cura di loro.

Come detto, sono molte le cose che danno fastidio ai nostri amici pelosi e che possono far male al Micio, tra questi ci sono anche alcuni colori. Vediamo insieme nel seguente articolo quali sono i colori che fanno male al gatto.

I colori che fanno male al gatto: le 3 tonalità che Micio non sopporta

Come ben sappiamo i gatti non vedono come noi esseri umani, ma hanno un angolo di visuale e una visione migliore, soprattutto di notte. Inoltre i nostri amici a quattro zampe hanno una visione dicromatica, ossia percepiscono solo i colori in una gamma limitata di toni.

Ciò perché i nostri felini all’interno degli occhi presentano dei coni sensibili al blu e al verde. Infatti secondo gli esperti il modo in cui il nostro amico peloso può vedere un colore dipende dalla quantità di verde e di blu presente all’interno di esso.

Per questo il gatto non vede bianco e nero, come si è sempre pensato, ma vede blu/viola, verde/giallo e le loro sfumature. Tuttavia, noi esseri umani tendiamo a vedere molti più colori come per esempio l’arancione, il marrone, il rosso, il rosa.

Di conseguenza, arrediamo la nostra casa con oggetti di qualsiasi tipo di colore senza pensare che possano dar fastidio o che possano piacere al nostro amico a quattro zampe. Secondo gli esperti, per il bene dei nostri amici pelosi, sarebbe opportuno fare attenzione e conoscere quali sono i colori che i gatti non tollerano.

Quali sono i colori che il gatto non tollera?

Poche persone sono a conoscenza del fatto che vi è un rapporto tra i colori e le emozioni dei gatti. Tale rapporto è stato studiato da molti ricercatori ed è stato scoperto che ci sono alcune tonalità di colori che possono influire sull’umore e il benessere dei nostri amici pelosi.

Per questo motivo, per fa sentire più a suo agio il Micio, è opportuno sapere quali sono i colori che fanno mal al gatto e quali quelli che gli fanno bene, in modo tale da poter arredare nel modo giusto l’habitat del nostro amico a quattro zampe.

Infatti, se da una parte il gatto preferisce un determinato colore, dall’altra può essere infastidito da altri. Spesso vedendo oggetti di questo colore i nostri amici a quattro zampe potrebbero persino graffiare o mordere l’oggetto o averne paura.

Ma allora quali sono i colori che dobbiamo evitare se adottiamo un gatto? Sarebbe opportuno evitare oggetti che appartengono ai nostri amici a quattro zampe dei seguenti colori: arancio, rosso e color caffè. Sebbene siano colori che il felino non vede come li vediamo noi, secondo gli esperti, sarebbe necessario evitare di posizionare oggetti di tale colore nelle aree frequentate del Micio e sostituirle con colori che possono dare un effetto positivo al nostro amico peloso, ossia il verde, il giallo e il blu.