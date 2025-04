Le 3 specie di uccelli più longeve

Tra le specie animali più longeve troviamo tre affascinanti volatili. Il primo, l’albatros di Laysan (Phoebastria immutabilis), trascorre gran parte della sua vita sorvolando il Pacifico settentrionale, cercando luoghi remoti come atolli o isole deserte per nidificare. Questo uccello ha un’aspettativa di vita che può superare i 70 anni, rendendolo uno dei più longevi.

In Europa, due specie di uccelli hanno catturato l’attenzione per la loro longevità. I pappagalli, noti per le loro straordinarie abilità di imitazione di suoni e parole, possono vivere da un minimo di 10 anni fino a un massimo di 100, mentre l’aspettativa media si attesta tra i 20 e i 55 anni. Questi uccelli non solo presentano colori vivaci, ma sono anche frequentemente allevati dagli esseri umani, il che contribuisce alla loro longevità.

Un’altra famiglia di uccelli longevi è quella dei corvidi, tra cui i corvi e le cornacchie. Questi uccelli possono vivere fino a 20 anni. Tuttavia, si sa che possono “ripulire” i nidi altrui, approfittando dell’assenza dei vicini per integrare materiali nel loro nido. Questo comportamento curioso suggerisce un’intelligenza notevole e una capacità di adattamento.

In sintesi, le tre specie di volatili più longevi sono l’albatros di Laysan, i pappagalli e i corvidi, ognuna delle quali ha sviluppato nel tempo strategie uniche per affrontare la vita e il loro ambiente, garantendo loro una lunga esistenza.