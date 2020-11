Fine anno ed è tempo di classifiche. Questa volta è toccato al The Guardian, che ha stilato la top 20 delle canzoni migliori di questi ultimi 12 mesi. Questa lista non scontenta quasi nessuno, ci sono infatti tutti i nomi più rilevanti del 2020.

Dominano giustamente la chart Lady Gaga e Ariana Grande, con quella bomba pop che è Rain On Me, medaglia d’argento per WAP di Cardi B (che spopola su Tik Tok), ma ci sono anche Miley Cyrus con Midnight Sky, Dua Lipa con Physical e Hallucinate, The Weeknd con Blinding Lights e Megan Thee Stallion con Savage.



Le 20 canzoni più belle del 2020: la classifica del The Guardian.

#1 Lady Gaga & Ariana Grande – Rain On Me

#2 Cardi B – WAP feat Megan Thee Stallion

#3 Christine and the Queens – People, I’ve Been Sad

#4 Megan Thee Stallion – Savage feat Beyoncé

#5 Sault – Wildfires

#6 The Weeknd – Blinding Lights

#7 Waxahatchee – Fire

#8 Dua Lipa – Physical

#9 Perfume Genius – On the Floor

#10 Rina Sawayama – XS

#11 Jayda G – Both of Us

#12 Miley Cyrus – Midnight Sky

#13 Bob Dylan – Murder Most Foul

#14 Pa Salieu – My Family (feat BackRoad Gee)

#15 Dua Lipa – Hallucinate

#16 Fiona Apple – Ladies

#17 Romy – Lifetime

#18 Terrace Martin and Denzel Curry – Pig Feet (feat Kamasi Washington, G Perico & Daylyt)

#19 Chloe x Halle – Do It

#20 Daniel Avery – Lone Swordsman

Secondo il Guardian, Rain On Me è la più grande canzone dell’anno: “In questo anno terribile, Rain on Me sembrava affrontare l’incubo a testa alta e poi liberarti da esso”. https://t.co/mehuzz8Yje — 🇮🇹 (@LMonstersITA) November 30, 2020