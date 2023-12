Le 100 canzoni più ascoltate in Italia nel 2023: da Cenere a Mon Amour

Si chiude un altro anno ed è tempo di classifiche. Spotify dopo aver svelato gli artisti e gli album più ascoltati in Italia, ha pubblicato anche la classifica delle 100 canzoni che abbiamo apprezzato di più negli ultimi 12 mesi. Domina Lazza con Cenere (il rapper è presente anche alla 12, 16, 37, 39, 54, 61 e 70), benissimo anche Annalisa, che è alla 17 con Mon Amour, alla 25 con Disco Paradise e alla 40 con Bellissima. Ottimi risultati per le canzoni di Sanremo 2023, molte infatti sono presenti in questa top 100.

Motivi per essere felice:

💫💫💫💫💫💫💫💫 E Mon Amour video femminile più visto del 2023… GRAZIEEEEEE ❤️ pic.twitter.com/OhTYHuyICV — ANNALISA (@NaliOfficial) December 30, 2023

Spotify: le 100 canzoni più ascoltata in Italia nel 2023.

Lazza – Cenere

Finesse (feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè) – Gelosa

Ava, Anna, Capo Plaza – Vetri neri

Geolier – Come vuoi

Bizzarrap, Quevedo – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

Tedua (feat. Sfera Ebbasta) – Hoe

Geolier (feat. Sfera Ebbasta) – X caso

Geolier (feat. Marracash) – Il male che mi fai

Mr. Rain – Supereroi

Tananai – Tango

Guè, Anna, Sfera Ebbasta – Cookies N’ Cream

Geolier (feat. Lazza & Takagi & Ketra) – Chiagne

Marco Mengoni – Due vite

Shiva – Non lo sai

Bresh, Shune – Guasto d’amore

Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta & Michelangelo – Bon Ton

Annalisa – Mon Amour

Blanco, Mina – Un briciolo di allegria

Pinguini tattici nucleari – Rubami la notte

The Kolors – Italodisco

Bizzarrap e Shakira – Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Matteo Paolillo, Lolloflow, Clara – Origami all’alba

Rhove, MadFingerz – Pelé

Medy (feat. Capo Plaza) – Arai

Fedez, Annalisa, Articolo 31 – Disco paradise

Alfa – Bellissimissima

Rocco Hunt – Non litighiamo più

Madame – Il bene nel male

Miley Cyrus – Flowers

AriBeatz (feat. Ozuna, Sfera Ebbasta & GIMS) – Mirage

Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra – Taxi sulla luna

Angelina Mango – Ci pensiamo domani

Shiva (feat. Geolier) – Un altro show

Rose Villain (feat. Geolier) – Fantasmi

Capo Plaza – Capri Sun

Shiva (feat. Sfera Ebbasta) – Un milione di volte

Lazza, Takagi & Ketra – Panico

Shiva (feat. Sfera Ebbasta) – Alleluia

Lazza – Uscito di galera

Annalisa – Bellissima

Artie 5ive (feat. Anna) – Anelli e collane

Pinguini tattici nucleari – Ricordi

Blanco – L’isola delle rose

thasup (feat. Tedua) – Dimmi che c’è

Elodie – Due

Ernia, Bresh, Fabri Fibra – Parafulmini

Geolier (feat, Shiva & Michelangelo) – Monday

Don Pero – Baby Mama

Achille Lauro, Rose Villain – Fragole

Tony Effe – Boss

Tedua (feat. Baby Gang & Kid Yugi) – Paradiso Artificiale

Rosa Chemical, bdope – Made in Italy

VillaBanks, Linch, Andry the hitmaker (feat Tony Effe, Slings & MamboLosco) – Il Doc 3

s!r! (feat. Lazza & Sfera Ebbasta)

Marracash – Crudelia – I nervi

Tedua – Red light

Bad Bunny – Where she goes

Stefano Lentini (feat. Matteo Paolillo, Icaro, Lolloflow & Raiz) – ‘O mar for

Tedua – Malamente

Rosalìa, Rauyn Alejandro – Beso

Lazza, Sfera Ebbasta – Piove

Pinguini tattici nucleari – Giovani Wannabe

Mara Sattei – Duemilaminuti

Peggy You – (It goes like) Nanana

Shablo, Geolier, Sfera Ebbasta – M’ manc

Coez, Frah Quintale – Alta marea

Icy Zubzero – Mujer

Marco Mengoni, Elodie – Pazza musica

Bad Bunny – Titti me preguntò

Lazza – Molotov

Takagi & Ketra, Shiva, Anna, Geolier – Everyday

Luchè – Non abbiamo età

David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – Baby don’t hurt me

Sfera Ebbasta – Bang Bang

Geolier – Money

Irama, Rkomi, Shablo – Hollywood

Shiva – Take 4

Tananai – Abissale

Pinguini tattici nucleari – Pastello bianco

Tananai, Marracash, Merk & Kremont – Un altro mondo

David Guetta, Bebe Rexha – I’m good (Blue)

Tom Odell – Another love

Bresh, Shune – Altamente mia

James Hype, Miggy Dela Rosa, Lazza – Ferrari (Remix)

Rhove – Ancora

Villabanks & Medy, Ava – TÊTE

Ernia, Geolier, Junior K – Acqua tonica

Pinguini tattici nucleari – Coca zero

Paky, Jul – La bellavita

Boro, Artie 5ive, The hitmaker – Cadillac

Emis Killa, Sfera Ebbasta – On fire (paid in full)

Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage – Creepin’

Guè – Mollami pt. 2

Marracash, Guè – Insta Lova

Neimi Ezza, Rondodasosa – LEI

Sfera Ebbasta – Visiera a becco

Liberato – Me staje appennenn’ amò

SLF, MV Killa, Geolier, Tony Effe – Cadillac

Ultimo – Alba

Villabanks – Papaya