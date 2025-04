Le 10 spiagge più belle del mondo

Aprile, dolce dormire. Con l’arrivo dell’estate, i prezzi delle vacanze aumentano, quindi è tempo di sognare le spiagge più belle al mondo. Tra queste troviamo Elafonissi in Grecia, White Beach nelle Filippine, Grace Bay a Turks e Caicos, Source D’Argent alle Seychelles, Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, Whitehaven Beach in Australia, Waikiki Beach alle Hawaii, Maya Bay in Thailandia, Horseshoe Bay a Bermuda e Mayan Beach in Messico.

Elafonissi è famosa per le sue acque cristalline e la sabbia rosa, situata a Creta, facilmente raggiungibile. White Beach a Boracay si estende per 4 km ed è ideale per nuotare e divertirsi, con zone vivaci e tranquille. Grace Bay è considerata una delle spiagge più spettacolari, con sabbia finissima e acque limpide, perfetta per attività come snorkeling e crociere.

Source D’Argent è rinomata per le rocce granitiche e le acque turchesi, mentre la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa è un’area protetta accessibile solo a numero chiuso. Whitehaven Beach, in Australia, è un’oasi incontaminata, ideale per una visita di un giorno. Waikiki Beach è nota per il surf e per la sua vivace atmosfera, con ristoranti e spettacoli.

Maya Bay, famosa grazie al film “The Beach”, è nuovamente visitabile ma con limitazioni per preservare l’ecosistema. Horseshoe Bay alle Bermuda è rinomata per la sua sabbia rosa e le attività di snorkeling, mentre Mayan Beach a Tulum offre una vista mozzafiato su rovine Maya. Queste meraviglie offrono un viaggio nel paradiso, dove natura e bellezza si fondono.