Le 10 località da sogno per incontrare i vip in Italia

Il mondo delle celebrità italiane è costellato da località di lusso che attirano vip di fama internazionale. Ecco alcune delle mete più ambite dai personaggi famosi.

La Sardegna, in particolare Porto Cervo, è un vero e proprio hotspot di lusso, nota per i suoi yacht e festeggiamenti esclusivi. Qui si possono incontrare volti celebri come Simona Ventura e Anna Falchi. Anche Forte dei Marmi, in Toscana, si distingue per la sua atmosfera elegante e vivace; non è raro avvistare a La Capannina personalità come Mara Venier e Matteo Viviani.

Cortina d’Ampezzo, soprannominata “la Regina delle Dolomiti”, continua a sedurre star come Fiorello e Belen. A pochi chilometri di distanza, il Lago di Como è il luogo prediletto di George Clooney e di altri noti personaggi come Robert Pattinson.

Scendendo lungo la costa ligure, Portofino è una meta iconica per celebrità e turisti, tra cui Steven Spielberg e Kylie Minogue. L’Isola di Capri, con il suo mare cristallino, attira star del calibro di Beyonce e Alessia Marcuzzi.

Il Salento, in Puglia, è stato scelto da Justin Timberlake e Jessica Biel per le loro vacanze. Anche Amalfi, con il suo fascino irresistibile, ha visto passare ospiti illustri come Paul McCartney e Jennifer Aniston.

A circa 90 km da Roma, Sabaudia è un’altra meta prediletta da vip italiani come Totti. Infine, il Chianti, noto per i suoi vigneti, è la residenza di Sting, che presso la sua villa settecentesca ha trovato il rifugio ideale.