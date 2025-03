Le 10 cose da non perdere in città

Vicoli in pendenza, un tram giallo, sette colli e una baia maestosa caratterizzano Lisbona, una città incantata. Tra i luoghi imperdibili spiccano la Torre di Belém, il Parque das Nações, la Praça do Comercio e il Castello di San Giorgio. Molti punti d’interesse non sono presenti nelle guide turistiche, ma offrono storie affascinanti. Un modo per esplorarli è il walking tour di Civitatis. Tra queste gemme ci sono:

Mural das Portas do Sol: un murale che narra la storia di Lisbona, situato in un tunnel nascosto nel quartiere Alfama. Casa do Alentejo: un palazzo dal fascino moresco, con un ristorante che promuove la gastronomia dell’Alentejo. Palazzo Nazionale di Queluz: residenza estiva della famiglia reale con giardini barocchi e rococò. La casa più antica di Lisbona: risalente a oltre 500 anni fa, resiste al terremoto del 1755 e si trova ad Alfama. Parco Moinhos de Santana: una area verde con mulini a vento, laghetti e spazi ricreativi. Acquedotto di Águas Livres: un capolavoro ingegneristico con archi imponenti. Casa-Museo di Amália Rodrigues: la dimora della regina del Fado, ricca di storia e tradizioni portoghesi. Arquivo Municipale di Lisbona: custodisce documenti storici fondamentali per comprendere la città. Aldeia de Mata Pequena: un borgo pittoresco alle porte di Lisbona che conserva tradizioni storiche. Palazzo Monserrate: un esempio di architettura eclettica con un parco botanico sorprendente.

Questi luoghi offrono esperienze uniche e raccontano storie di un passato ricco di cultura e tradizione.