Le 10 canzoni più iconiche di Pink

Alecia Beth Moore, meglio conosciuta come Pink, è un’artista versatile e influente nella musica contemporanea. Nata l’8 settembre 1979 a Doylestown, Pennsylvania, ha iniziato la sua carriera nel 1995 firmando con LaFace Records. Il suo primo album, Can’t Take Me Home (2000), ha riscosso un buon successo grazie a brani come “There You Go” e “Most Girls”. Tuttavia, fu con il secondo album, Missundaztood (2001), che Pink si è affermata nel pop rock, grazie a successi come “Get the Party Started” e “Just Like a Pill”.

Negli anni successivi, ha continuato a sperimentare; il suo terzo album, Try This (2003), le è valso un Grammy Award, mentre il quarto, I’m Not Dead (2006), ha ricompensato i suoi sforzi con brani come “Stupid Girls” e “Who Knew”. Il successo è stato ulteriormente consolidato con Funhouse (2008), che affrontava temi personali, tra cui il dolore del divorzio temporaneo dal marito Carey Hart, con hit come “So What” e “Sober”.

Pink è anche nota per le sue acrobazie nei concerti e la sua straordinaria capacità di intrattenere. L’album The Truth About Love (2012) ha continuato sulla scia del successo, con grandi successi come “Blow Me (One Last Kiss)” e “Just Give Me a Reason”, una collaborazione con Nate Ruess. Oltre alla musica, Pink è un’attivista, parlando di diritti delle donne, accettazione del corpo e uguaglianza LGBTQ+, guadagnandosi il rispetto di milioni di fan in tutto il mondo.

Negli anni recenti, ha pubblicato Beautiful Trauma (2017), che ha esplorato la sua maturità artistica e personale, e Hurts 2B Human (2019) con collaborazioni di artisti come Khalid e Chris Stapleton, consolidando ancora di più il suo status. Tra le sue canzoni iconiche ci sono “Just Like a Pill”, che parla di dipendenza, “Family Portrait”, una ballata su una famiglia disfunzionale, e “What About Us”, che affronta temi sociali.

In sintesi, Pink riesce a collegarsi con il pubblico attraverso un mix di tematiche di ribellione, vulnerabilità e resilienza, rendendola una delle artiste più rilevanti e influenti della sua generazione, con un repertorio che continua a crescere e a ispirare.