Le 10 canzoni indimenticabili dei Cranberries

I Cranberries, una delle band più iconiche degli anni ’90, hanno riscosso un notevole successo grazie alla loro fusione di pop, rock e folk, unita alla voce inconfondibile di Dolores O’Riordan. Formatisi a Limerick, Irlanda, nel 1989, la band ha iniziato la sua carriera con il nome “The Cranberry Saw Us”. Nel 1990, l’ingresso della cantante Dolores ha rivoluzionato il gruppo, che ha poi abbreviato il nome in The Cranberries. Il loro album di debutto, “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” (1993), ha avuto un impatto significativo grazie a brani come “Linger” e “Dreams”, conquistando le classifiche di Irlanda e Regno Unito.

Il secondo album, “No Need to Argue” (1994), ha consolidato ulteriormente il loro successo con la iconica “Zombie”, che affronta il conflitto nordirlandese. Questa canzone è diventata un inno generazionale e ha contribuito a vendere oltre 17 milioni di copie dell’album a livello globale. Tuttavia, il terzo album, “To the Faithful Departed” (1996), pur contenendo singoli di successo come “Salvation”, non ha raggiunto il livello di successo dei precedenti lavori. Le pressioni della fama e i contrasti interni hanno influenzato la band, la quale ha continuato a produrre musica, pubblicando “Bury the Hatchet” (1999) e “Wake Up and Smell the Coffee” (2001).

Dopo un tour nel 2002, i membri si sono presi una pausa, con Dolores che ha intrapreso una carriera solista. Nel 2009, i Cranberries si sono riuniti e hanno pubblicato l’album “Roses” nel 2012, tornando alle loro origini musicali. Tuttavia, il tragico decesso di Dolores O’Riordan nel gennaio 2018 ha segnato una svolta devastante. L’album finale della band, “In the End” (2019), è stato un commovente tributo alla sua memoria.

Tra le canzoni più iconiche ci sono “Zombie”, “Linger”, “Dreams” e “Ode to My Family”, che hanno tutte lasciato un segno indelebile. La musica dei Cranberries continua a vivere attraverso le generazioni, con testi profondi e melodie memorabili che catturano ancora il cuore della gente. Con oltre 40 milioni di album venduti, il loro impatto sulla musica è perdurato nel tempo, dimostrando la loro straordinaria eredità nel panorama musicale mondiale.