Franco126 è pronto a tornare in pista. A oltre due anni di distanza dall’album d’esordio da solista, Stanza singola, il cantuatore e rapper romano ha annunciato l’arrivo di un disco. Il titolo sembra quasi richiamare l’ultimo di Samuele Bersani. Anche qui torna il concetto di spettacolo musical-cinematografico: Multisala. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa nuova uscita.

Franco126, Multisala: la data di uscita

Multisala è in arrivo il 23 aprile. Non è ancora stata diffusa la tracklist, ma Franchino ha già regalato ai suoi fan non solo la copertina, bensì tutte le versioni già previste del disco. Uscirà infatti in versione Jewel box con un booklet da 16 pagine con i testi, in vinile, in special box deluxe director’s cut con vinile, cd, Multisala cinema ticket, Multisala popcorn set e portachiavi Multisala ciak.

In copertina, come possiamo vedere, è presente lo stesso Federico, 28 anni, all’interno di una sala cinematografica vuota. Una fotografia al contempo malinconica e nostalgica. Eccola qui:

Franco126: da autore a cantautore

Il nuovo album del cantautore ex sodale di Carl Brave è stato prodotto da Ceri e anticipato da singoli come Blue Jeans con Calcutta e Nessun perché. Si tratta del ritorno discogorafico di Franco, che negli ultimi mesi si era dedicato soprattutto all’attività autoriale, scrivendo pezzi per Emma (Stupida allegria), Annalisa (Vento sulla luna) e Noemi (Si illumina). Adesso però è arrivato il momento di rimettersi in gioco in prima persona. Riuscirà il secondo disco a confermare il successo dell’album d’esordio? In attesa di scoprirlo, ci ascoltiamo nuovamente proprio Blue Jeans: