LDA: “Inizio a cantare e scappano tutti, da 500 persone sono rimaste 3 nel locale”

L’avventura ad Amici i dischi d’oro, la partecipazione al Festival di Sanremo, ma per LDA non è sempre stato tutto così facile e positivo. Circa tre anni fa il figlio di Gigi D’Alessio ha avuto una brutta esperienza in un locale di Napoli. Nella sua ospitata a Ciao Maschio di Nunzio De Girolamo, il 20enne ha raccontato che una volta ha cantato davanti a 500 persone, ma che dopo pochi minuti sono scappati tutti e sono rimaste solo 3 persone, di cui 2 suoi amici. Insomma, un vero successo, un inizio col botto. Questa serata andata male ha segnato parecchio LDA, che per mesi non ha ascoltato o fatto musica. Le cose sono cambiate quando il giovane ha scritto Quello che fa Male, pezzo che poi ha presentato ad Amici di Maria.

LDA: “Da 500 persone sono rimaste solo 3”.

“Io volevo tanto cantare e quindi mi presentavo nei locali e chiedevo di poter cantare. Andavo proprio a rompere le scatole a tutti per potermi esibire. Tutto questo senza dire nulla a mamma e papà, a loro dicevo ‘scendo con i miei amici stasera’. Sono andato in un locale a Napoli, c’erano circa 500 persone. Inizio a cantare e, te lo giuro, ne restano tre, due erano miei amici. Ma tre di numero, eh, non per modo di dire, erano proprio 3 e basta! Sono tornato a casa distrutto e ho detto: ‘io non posso fare questo nella vita’. Lì è la prima volta che mi è mancato il coraggio di continuare. Io per cinque mesi non ho ascoltato musica, non ho fatto musica, entravo in macchina e spegnevo la radio ero proprio sconfortato. Avevo 17 anni e dopo dei mesi ho scritto Quello che fa Male e l’ho presentata ad Amici di Maria. Lì ho avuto il coraggio di farmi vedere in pubblico, soprattutto in un programma televisivo”.

