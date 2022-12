LDA e Angelina Mango, Amici è diventato “agenzia di collocamento per figli d’arte”? La risposta del giornalista

LDA figlio di Gigi D’Alessio, Angelina Mango figlia di Mango e Laura Valente, ma anche Luca Vismara figlio di Viviana Stucchi. Nel corso degli anni la scuola di Amici di Maria De Filippi ha ospitato un po’ di figli d’arte e questo ha allarmato una lettrice di NuovoTv che ha così scritto una lettera.



“Non vorrei che Amici diventasse l’ufficio di collocamento dei figli di. Dopo Luca D’Alessio figlio di Gigi D’Alessio, nel talent di Maria De Filippi è arrivata anche Angelina, figlia di Mango e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar. La ragazza tra le altre cose ha già pubblicato un singolo prodotto addirittura da Tiziano Ferro. Non crede che questo significhi partire avvantaggiati? E non mi dica che la ragazza dovrà subire la pressione dell’essere figlia d’arte: magari la subissero i tanti perfetti sconosciuti!”.

A rispondere è stato il giornalista Alessandro Cecchi Paone.

“Ho sempre amato Amici e la sua funzione di ufficio di collocamento di nuovi e giovanissimi artisti. Un reality che fa contemporaneamente scuola e spettacolo. Bravissima in questo mix è stata ed è Maria De Filippi. L’arrivo sempre più frequente di figli d’arte fra i concorrenti genera ovviamente insicurezza fra gli altri ragazzi in gara. Ma è un fatto che può servire da stimolo all’emulazione e alla competizione fra gli allievi. Che poi è la linea seguita dalla maggior parte dei programmi di prima serata. Perché Amici dovrebbe sottrarsi?”.

Nel corso delle varie edizioni oltre i figli d’arte LDA and co, hanno partecipato ad Amici anche persone già famose (più o meno) per aver fatto in passato altri reality o esperienze televisive. Ad esempio Irama (ex Sanremo Giovani), Gaia (ex X Factor) e Emma Marrone (ex SuperStar).

Che ne pensate? Siete d’accordo con Cecchi Power?