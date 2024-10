LAZZA: Tour nei Palazzetti Sold Out!

Il LOCURA TOUR 2025 di Lazza ha registrato un sold out per tutte le sue date. L’ultimo annullamento è avvenuto oggi per la tappa di Eboli al PalaSele, portando il totale a undici date sold out che si svolgeranno da gennaio nei principali palazzetti italiani. Lazza, artista milanese del roster Me Next, vanta un prestigioso palmarès di 104 dischi di platino, 46 ori e oltre 4,2 miliardi di stream complessivi. La catena di sold out è iniziata in modo rapido con le prime date a Milano presso l’Unipol Forum e si è poi estesa a Mantova, Padova, Eboli, Torino, Bologna, Firenze e Roma.

Inoltre, il nuovo album di Lazza, intitolato “LOCURA”, pubblicato il 20 settembre, ha ricevuto un’accoglienza entusiastica, ottenendo già alla prima rilevazione FIMI/GfK la certificazione di Disco di Platino. Questo album ha stabilito il record come il più venduto di sempre in Italia nella prima settimana dall’introduzione dello streaming, e si posiziona al quinto posto in assoluto, considerando anche l’era pre-streaming. Le tracce del nuovo disco, che hanno superato i 400 milioni di stream su tutte le piattaforme e oltre 16 milioni di visualizzazioni su YouTube, saranno protagoniste del tour, che rappresenta un’occasione imperdibile per vivere serate di “locura”.

Il calendario del tour è il seguente:

– 6 gennaio 2025 | MANTOVA – Pala Unical SOLD OUT

– 9 gennaio 2025 | PADOVA – Fiera SOLD OUT

– 12 gennaio 2025 | EBOLI – PalaSele SOLD OUT

– 15 gennaio 2025 | TORINO – Inalpi Arena SOLD OUT

– 18 gennaio 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT

– 21 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

– 22 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

– 24 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

– 25 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

– 27 gennaio 2025 | FIRENZE – Mandela Forum SOLD OUT

– 30 gennaio 2025 | ROMA – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, gli interessati possono visitare i siti di Ticketone e Ticketmaster.