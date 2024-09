LAZZA: Tante Verità da Raccontare in “Locura”!

Oggi esce “LOCURA”, il nuovo album di Lazza, un lavoro che segna un passo significativo nella sua carriera dopo il successo di “SIRIO”. L’album è stato presentato nella nuova AP House Milano di Audemars Piguet e rappresenta un momento di riflessione personale e artistica per l’artista.

Lazza descrive se stesso come un individuo che cerca autenticità, affrontando le aspettative degli altri e il giudizio del pubblico. La sua musica è il mezzo attraverso cui desidera creare ricordi, piuttosto che affidarsi alla sua immagine. “LOCURA” è la risposta a anni di frustrazione e incertezze, un disco in cui esprime la sua verità senza filtri. È una raccolta di esperienze, sentimenti e un viaggio creativo che ha attraversato città come Miami, Los Angeles e Parigi.

L’album si distingue per la sua complessità e il desiderio di scappare dalla logica dei numeri, puntando invece sull’importanza del significato delle canzoni. Lazza ha collaborato con vari artisti, tra cui Laura Pausini, Sfera,Guè, Ghali, Lil Baby e giovani talenti come Artie e Kid. Ogni collaborazione è stata una fonte di ispirazione e divertimento, con l’obiettivo di creare un disco variegato e ricco di sfumature.

Il mercato musicale è, secondo Lazza, saturo, ma ci sono ancora spunti interessanti. La presentazione del disco in prossimità dello stadio San Siro sottolinea l’attesa crescente per il “LOCURA TOUR 2025”, che avrà luogo in diverse città italiane a gennaio, con tappe già sold out.

In aggiunta all’album, è stato rilasciato un video per il brano “ZERI IN PIÙ”, che riflette i temi di isolamento e tormento interiore del disco. Un progetto editoriale, il “Locura Magazine”, accompagna l’uscita dell’album, offrendo interviste e contenuti esclusivi, disponibile in anteprima nelle edicole di Milano e poi in tutta Italia.

Lazza incontrerà i fan in vari instore in tutta Italia, da Milano a Catania, per presentare il nuovo lavoro e rafforzare il legame con il suo pubblico. Con “LOCURA”, Lazza si prepara a una nuova era artistica, pronta a lasciare un’impronta significativa nel panorama musicale italiano.