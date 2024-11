LAZZA | STADI 2025: Milano a San Siro il 9 luglio [Info e Biglietti]

Lazza ha annunciato le date del suo tour “LAZZA | STADI 2025”, segnando i suoi primi concerti in stadi. Il tour inizierà il 5 luglio 2025 con una tappa zero a Lignano Sabbiadoro (UD) presso lo Stadio Teghil, seguita il 9 luglio dallo spettacolo all’iconico Stadio San Siro di Milano. Lazza, con un’impressionante carriera alle spalle che include 109 dischi di platino e 50 dischi d’oro, si afferma come uno dei principali artisti della scena musicale italiana. Dopo il successo del LOCURA TOUR 2025, che ha registrato il tutto esaurito in 11 date nei palazzetti, ora si prepara a compiere il grande passo negli stadi.

San Siro rappresenta un sogno per Lazza, un luogo emblematico per la sua carriera, dove il 9 luglio 2025 vivrà la sua consacrazione definitiva, unendo la sua passione musicale ai legami con la sua città. In concomitanza con l’annuncio del tour, Lazza ha anche presentato il nuovo videoclip di “OuverFOURe”, diretto da LateMilk, caratterizzato da immagini forti con l’artista accanto a un pianoforte in fiamme, un simbolo della sua intensa passione.

Il video segna il quarto capitolo della sua serie “Lazzarini”, continuando la fusione di piano e beat, e creando un equilibrio tra melodia e potenza. La prevendita dei biglietti per le due date di San Siro e Teghil inizierà giovedì 28 novembre alle 14:00, con il pagamento in punti autorizzati dal 3 dicembre.

L’artista ha già registrato il sold out negli eventi del suo tour, che include date a Mantova, Padova, Eboli, Torino, Bologna e Roma, tra le altre. Le date sold out hanno evidenziato l’enorme richiesta e l’affetto dei fan nei confronti di Lazza, rendendo il suo tour uno dei più attesi del 2025.

In sintesi, il tour “LAZZA | STADI 2025” segna una nuova era nella carriera di Lazza, con concerti in stadi che riflettono il suo straordinario successo e la sua crescente popolarità. La combinazione di performance live e progetti audiovisivi attesta il suo impegno e la sua continua evoluzione come artista.