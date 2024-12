LAZZA “Sirio”: Un Album da Record che Brilla come un Diamante!

Lazza ha raggiunto un traguardo storico con il suo album “Sirio”, recentemente certificato Disco di Diamante dalla FIMI, diventando il primo album di un rapper solista in Italia a ottenere questo riconoscimento. Pubblicato nel 2022, “Sirio” ha dominato le classifiche di vendita per oltre due anni, stabilendo un record di 21 settimane al primo posto nella classifica FIMI. In un messaggio dedicato a Milano, la sua città natale, Lazza ha espresso la sua gratitudine a coloro che lo hanno supportato e ha parlato del duro lavoro e dei sacrifici affrontati nella sua carriera.

Inoltre, ha dedicato il premio a suo figlio neonato Noah e ai suoi fan, concludendo con una frase che esprime la sua ambizione: “A chi mi ha detto ‘farai strada’, ho risposto ‘farò storia’”.

Inoltre, si avvicina il suo tour, per il quale i biglietti saranno disponibili a partire da giovedì 28 novembre alle 14:00, con una vendita al pubblico nei punti autorizzati dal 3 dicembre. Le date del tour includono eventi sold out: il 6 gennaio 2025 a Mantova (Pala Unical), il 9 gennaio a Padova (Fiera), il 12 a Eboli (PalaSele), il 15 a Torino (Inalpi Arena), il 18 a Bologna (Unipol Arena) e più date a Milano (Unipol Forum) dal 21 al 27 gennaio, e infine a Firenze (Mandela Forum) il 30 gennaio 2025.

L’output del tour proseguirà con una data zero il 5 luglio 2025 a Lignano Sabbiadoro (UD) presso lo Stadio Teghil, e una grande performance il 9 luglio 2025 a Milano presso lo Stadio San Siro.

Per informazioni e acquisto biglietti, sono disponibili link tramite Ticketone e Ticketmaster. Lazza continua a fare passi da gigante nella sua carriera musicale e a consolidare la sua popolarità, supportato dai suoi fan e dal riconoscimento ottenuto per il suo lavoro.