Lazza si è fidanzato: ecco chi è la fortunata

Il suo nome probabilmente non vi dirà nulla, ma Lazza è il fenomeno del momento e il suo album, Sirio, è tutt’ora alla prima posizione della classifica FIMI dopo ben ventitré settimane. Il suo nuovo singolo, che probabilmente anticipa l’uscita della versione deluxe di Sirio si tratta del remix ufficiale di Ferrari, produzione della coppia dance formata da James Hype e Miggy Dela Rosa.



Superfluo sottolineare come le strofe in italiano cantante da Lazza siano già diventate virali su TikTok, dove il rapper va fortissimo. Recentemente è stato anche sommerso dalle critiche per aver urlato ad un fan del Napoli che gli aveva chiesto un autografo di togliersi la maglietta (del Napoli, appunto) perché lui è un milanista sfegatato. Polemica a cui lui stesso è stato costretto a rispondere. “Era ovvio che fossi ironico, e soprattutto non mi sembra di essere stato offensivo. Mi spiace che qualche tifoso se la sia presa, mi spiace per i messaggi che sto ricevendo. Anche se tifo Milan, amo Napoli e questa non è una novità“.

Anche se tifo Milan, amo Napoli e questa non è una novità 💙 — LAZZA (@thelazzinho) September 20, 2022

Lazza fidanzato con Debora Oggioni

E dopo queste lunghe premesse si arriva al nocciolo della notizia: Lazza si è fidanzato. Da sempre single incallito, il settimanale Chi questa settimana ha spifferato nome e cognome della sua fidanzata. “Il rapper milanese si è fidanzato, è stata una storia con Fedez su Instagram che ha svelato l’amore fra il cantante e la sua Debora Oggioni, anche lei di Milano. Le fan di Lazza possono solo mettersi il cuore in pace, lui ha intenzioni molto serie“. La ragazza è da mesi presente sui social del cantante, ma ora ha una nuova etichetta: non amica, bensì fidanzata.