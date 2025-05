Lazza: Nuovo Doppio Progetto ‘LOCURA’ e Tour Estivo 2025

Lazza presenta un nuovo progetto musicale intitolato “LOCURA JAM + OPERA”, in uscita il 6 giugno. Questo lavoro segna una nuova fase creativa per l’artista milanese, noto per la sua fusione di tecnica e ambizione.

Il progetto si sviluppa in due parti: LOCURA JAM e LOCURA OPERA. LOCURA JAM riscopre la musica dal vivo, con sette tracce reinterpretate in chiave live da Lazza e dalla sua band storica, accompagnati da oltre 40 musicisti. Questo insieme crea un’ottica di libertà espressiva, mescolando rap, jazz e funk attraverso groove e improvvisazione.

In parallelo, LOCURA OPERA offre una versione orchestrale di dieci brani, con arrangiamenti originali realizzati in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal Maestro Enzo Campagnoli. Questo progetto è il seguito dello spettacolo LOCURA OPERA N.1 tenutosi nel 2024 presso San Siro.

Entrambi i progetti offrono esperienze di ascolto diverse: la connessione visceral dei suoni dal vivo e la potenza emotiva di un’interpretazione orchestrale. Lazza rilegge le sue liriche in un nuovo contesto, bilanciando emotività e impatto sonoro.

Inoltre, è stato annunciato il “LOCURA SUMMER TOUR 2025”, che partirà il 9 luglio dallo Stadio San Siro, segnando la primo esibizione di Lazza in questa storica venue. Il tour includerà tappe in diversi festival italiani fino al 15 agosto. Per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei biglietti, sono disponibili collegamenti su Ticketone e Ticketmaster.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it