Lazza, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

Lazza, la scaletta dei concerti dell’estate 2023: tutte le canzoni del rapper nei live dell’Ouvertour Summer.

Il countdown è terminato. Dopo aver conquistato il pubblico dell’Ariston a Sanremo e aver vissuto un lungo tour da protagonista nei palazzetti, oltre ad aver aperto la stagione estiva dei concerti all’Arena di Verona, Lazza è pronto a riprendersi la scena anche nei grandi festival estivi. Il 24 giugno ha dato il via, dal Castle on Air di Bellinzona al Lazza Ouvertour Summer 2023. Un altro tour da record per il giovane rapper milanese, una delle rivelazioni della musica italiana negli ultimi anni. Scopriamo insieme la scaletta dei prossimi appuntamenti dal vivo.

Lazza in tour nell’estate 2023

Il cantante e pianista milanese, come la scorsa estate, anche in questo 2023 vivrà buona parte della bella stagione sul palco, per promuovere al meglio le canzoni del suo ultimo grandissimo successo, l’album Sirio, dopo oltre un anno ancora ai vertici delle classifiche in Italia.

Lazza

Dopo aver scaldato i motori con il primo live di questa leg estiva, nella Svizzera italiana, la voce di Cenere è pronta a dare il meglio di sé nei prossimi appuntamenti: “Il tour nei palazzetti è stato magico, una scarica d’adrenalina pazzesca. Ora le mie energie sono tutte concentrate su quello estivo: cambia il set e anche l’emozione è diversa, ma ugualmente forte“.

Questo il calendario dei prossimi concerti:

– 30 giugno 2023 a Codroipo (Udine)

– 1° luglio a Marostica (Vicenza)

– 3 luglio a Roma

– 5 luglio a Parma

– 7 luglio ad Alba (Cuneo)

– 9 luglio a Ferrara

– 12 luglio a Palermo

– 14 luglio a Catania

– 16 luglio all’Aquila

– 18 luglio a Matera

– 21 luglio a Rimini

– 3 agosto a Lanciano (Chieti)

– 6 agosto a Gallipoli (Lecce)

– 8 agosto a Baia Domizia (Caserta)

– 12 agosto a Olbia

– 14 agosto a Budapest

– 18 agosto a Cinquale (Massa)

– 27 agosto a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

– 8 settembre a Milano

– 10 settembre a Firenze

La scaletta dei concerti di Lazza

Dopo aver raggiunto un successo nazionalpopolare a Sanremo, grazie al secondo posto della sua Cenere, la carriera di Lazza è diventata a tutti gli effetti trasversale, così come il suo repertorio, in cui ormai non mancano super hit, canzoni ballabili e ballate intime da ascoltare ipnotizzati dal suo pianoforte.

Il set, come affermato dallo stesso rapper, cambierà rispetto a quello presentato durante i concerti indoor degli ultimi mesi. Alla scaletta potrebbe aggiungersi con tutta probabilità la nuova hit estiva Bon ton, che lo vede per la prima volta con Blanco e Sfera Ebbasta. Per avere un’idea di ciò che ci aspetta, però, diamo un’occhiata a una delle sue scalette più recenti, quella del concerto di Roma dello scorso aprile:

– Ouv3rture

– Molotov

– Bugia

– Gigolò

– Netflix

– Re Mida

– S!r!

– Jefe

– Porto Cervo

– Chiagne

– Zonda

– Topboy

– Gucci Ski Mask

– Panico

– Sogni d’oro

– J

– Alibi

– Puto

– Nessuno

– Lario

– 24H

– Senza rumore

– Catrame

– Nulla di

– Morto mai

– Piove

– Ho paura di uscire

– Uscito di galera

– Cenere

– Ferrari