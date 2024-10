LAZZA inarrestabile: domina gli album e i formati fisici. OLLY, ANGELINA MANGO e JVLI in testa tra i singoli.

LAZZA mantiene la sua posizione di leader nella classifica degli album più venduti in Italia con il suo nuovo lavoro “LOCURA”, secondo i dati della FIMI/GFK. In seconda posizione si trova SHIVA con “MILANO ANGELS”, mentre alla terza posizione troviamo ANNA con “VERA BADDIE”. Tra le novità, il primo ingresso in classifica è quello di Ed Sheeran con il suo album dal vivo “+-=÷× (TOUR COLLECTION)” che si posiziona solo alla quindicesima. Un’altra new entry è quella di MELONS con “OSAMA 2”, che entra alla sessantaduesima posizione. Lady Gaga debutta alla settantaduesima con “HARLEQUIN” e infine KUREMINO con “9K” chiude la lista delle novità alla ottantesima posizione.

Passando ai singoli, la situazione è diversa: la nuova numero uno è il brano “PER DUE COME NOI” del trio OLLY, ANGELINA MANGO & JVLI. Questo segna un cambio di leadership rispetto alla settimana precedente, in cui LAZZA occupava il primo posto. Segue al secondo posto “CANZONE D’ODIO” di LAZZA & LIL BABY, mentre la terza posizione è occupata da ANNA e NIKY SAVAGE con “TT LE GIRLZ”.

Per quanto riguarda i formati fisici, LAZZA continua a primeggiare con “LOCURA”, mantenendo la vetta della classifica anche nei vinili, CD e musicassette, davanti a “LUCK AND STRANGE” di DAVID GILMOUR.

Le classifiche mostrano quindi un panorama piuttosto stabile per gli album, con poche variazioni significative, mentre nel settore dei singoli si assiste a un cambiamento con il trio che ha conquistato la vetta. Questa settimana evidenzia anche l’affermazione di artisti emergenti e la presenza di lavori live in classifica, segnando un mix interessante di musica pop e nuove uscite. Si può notare una certa varietà nelle nuove proposte, pur mantenendo nomi già consolidati nella scena musicale.