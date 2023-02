Lazza in concerto all’Arena di Verona: data e biglietti

Lazza in concerto all’Arena di Verona: il rapper pianista aprirà la stagione dei live nell’anfiteatro scaligero in questo 2023.

Inarrestabile Lazza. L’ascesa del rapper milanese non si arresta, e anzi prosegue con un nuovo grandissimo traguardo. L’artista è pronto a conquistare, dopo il teatro Ariston di Sanremo, uno dei palchi più prestigiosi nel nostro paese: quello dell’Arena di Verona. L’ennesima soddisfazione per uno dei nomi più importanti del rap italiano e della nostra musica in questo momento storico. Il suo Ouver Tour 2023, in partenza nella prossima primavera, farà tappa anche nell’anfiteatro scaligero. Scopriamo insieme tutte i dettagli su questo nuovo live.

Un concerto all’Arena di Verona per Lazza

Sale l’attesa per il rapper-pianista, che sta per fare il suo debutto sul palco dell’Ariston con il brano Cenere. Una partecipazione che sarà seguita da un lungo tour per celebrare al meglio il successo del suo ultimo album, il più venduto in Italia dello scorso anno. Un tour che farà tappa anche all’Arena.

Lazza

E non poteva esserci nome migliore per aprire la stagione dei concerti nell’Arena scaligera. L’artista milanese rappresenta, infatti, in un certo senso, l’unione tra la musica attualmente più amata dal pubblico italiano, il rap, e la grande tradizione della musica classica, che ha fatto la storia del nostro paese.

L’appuntamento è per il 25 aprile, altra giornata non casuale per il nostro paese, due giorni prima tra l’altro dell’inizio del grande tour estivo di Sfera Ebbasta proprio dall’Arena. I biglietti per questo live sono disponibili dal 2 febbraio sul sito Vivo Concerti e dal 7 febbraio su TicketOne e in tutti gli altri punti vendita.

La scaletta di Lazza

Il tour del rapper farà quindi trappa per tre giorni al Mediolanum Forum di Milano, al Palazzo dello Sport di Roma, al Palapartenope di Napoli e all’Unipol Arena di Bologna, quattro dei più grandi e importanti palazzetti del nostro paese.

Ma quali canzoni suonerà il rapper in questi imperdibili spettacoli? Alla scaletta si aggiungerà sicuramente Cenere, il brano di Sanremo, ma con tutta probabilità la setlist non sarà molto lontana da quella del tour 2022. Rileggiamola insieme, in ordine sparso:

– Ouver-ture

– Alibi

– Molotov

– Sogni d’oro

– Bugie

– Piove

– Panico

– Jefe

– Topboy

– Senza rumore

– Puto

– Nessuno

– Friends

– Uscito di galera

– Alyx

– Slime

– Morto mai

– Netflix

– Catrame

– Iside

– Gucci ski mask

– Porto Cervo

– Lario

– S!r!

– Slatt

– Bloody Bars

– Ke lo ke