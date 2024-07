Lazza, ecco perché molti fan di Taylor Swift lo stanno attaccando

A pochi giorni dai concerti milanesi di Taylor Swift, molti fan italiani della diva del pop mondiale in questi giorni stanno attaccando Lazza. In realtà i rapporti tra il rapper e i fan della Swift non sono mai stati così sereni, tutto è cominciato un anno fa, quando il 29enne ha scritto su Twitter: “Raga qualcuno mi spiega che cosa ho fatto a Taylor Swift? […] Se Taylor non sa chi sono? Tolto che questo non si può mai sapere, non capisco perché è una settimana che ho una valanga di fan suoi che mi infamano a caso. Non l’ho mai nominata non capisco. Il fatto è che proprio non è mai stata nei miei pensieri, sono ignorante in materia“.

Raga qualcuno mi spiega che cosa ho fatto a Taylor Swift? — LAZZA (@thelazzinho) July 17, 2023

Lazza e le critiche dei fan di Taylor Swift.

Ieri ha iniziato a circolare lo screen di un post Instagram del label Director di Island Italia, Federico P. Cirillo, che sul suo profilo ha pubblicato una foto con Taylor e ha scritto: “The Eras Tour, il sesto tour di concerti di Taylor Swift, è iniziato a Marzo dell’anno scorso e si concluderà in Canada a Dicembre di questo anno, con un totale di 152 show da 3 ore ciascuno. Lo show di ieri sera ha fatto tremare San Siro, non avevo mai visto una cosa del genere. La forza, l’empatia, l’umiltà e la dedizione al lavoro di Taylor Swift non hanno eguali. Non a caso è la n1 al Mondo. Allego foto di rito, video e team Island (Taylor’s version)“.

Insieme allo screen del post ce n’è anche uno di un commento che Lazza avrebbe lasciato sotto alla foto di Cirillo: “Sì, ma Beyoncé ha uno dei video migliori di tutti i tempi” (citazione di Kanye West agli MTV VMA 2009). Da questi screen è scoppiata una polemica, con critiche di ogni tipo (anche feroci) rivolte al rapper.

Era una battuta, non credo proprio che Lazza volesse sminuire l’oggettivo successo dei concerti di Taylor.

ma davvero c’è una faida tra fan di Lazza e fan di Taylor Swift? 🥱 — erika | 🪐 (@elxstars) July 17, 2024