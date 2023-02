Lazza e Mr Rain dominano la classifica Spotify, Marco Mengoni è fuori dal podio

Marco Mengoni ha conquistato il primo posto della sala stampa e della combinazione di televoto e giuria demoscopica, ma a livello di stream su Spotify è Lazza a svettare su tutti.

Dopo aver ascoltato tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo, questa è la classifica ufficiale degli ascolti su Spotify, almeno fino ad oggi. Al primo posto il già citato Lazza, seguito da Mr Rain (che ha circa un milione di stream in meno); terzo posto per Madame. Fuori dal podio Marco Mengoni, poi abbiamo Colapesce e Dimartino; Tananai, Rosa Chemical, Elodie e Paola & Chiara. Chiude la top10 Ultimo con il singolo Alba.

Lazza al primo posto della classifica di Spotify

1) Lazza – Cenere, 2,126,061 streams

2) Mr. Rain – Supereroi – 1,307,785 streams

3) Madame – Il bene nel Male – 1,265,025 streams

4) Marco Mengoni – Due Vite – 1,218,768 streams

5) Colapesce Dimartino – Splash – 936,534 streams

6) Tananai – Tango – 926,234 streams

7) Rosa Chemical – Made in Italy – 923,911 streams

8) Elodie – Due – 818,414 streams

9) Paola e Chiara – Furore – 790,899 streams

10) Ultimo – Alba – 710,091 streams

Fuori la top10 i Coma_Cose, Mara Sattei, Ariete, gli Articolo 31 e Levante.

11) Coma_Cose – L’addio – 705,138 streams

12) Mara Sattei – Duemilaminuti – 700,548 streams

13) Ariete – Mare di Guai – 577,528 streams

14) Articolo 31 – Un bel Viaggio – 544,584 streams

15) Levante – Vivo – 499,363 streams

La classifica del Festival di Sanremo

Quella di Spotify è un po’ diversa dalla classifica ufficiale di Sanremo:

1 Marco Mengoni – Due Vite

2 Ultimo – Alba

3 Mr Rain – Supereroi

4 Lazza – Cenere

5 Tananai – Tango

6 Madame – Il bene nel male

7 Rosa Chemical – Made in Italy

8 Colapesce e Dimartino – Splash

9 Elodie – Due

10 Giorgia – Parole dette male

11 Coma Cose – L’addio

12 Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

13 Modà – Lasciami

14 Paola e Chiara – Furore

15 LDA – Se poi domani

16 Ariete – Mare di guai

17 Articolo 31 – Un bel viaggio

18 Mara Sattei – Duemilaminuti

19 Leo Gassmann – Terzo Cuore

20 Colla Zio – Non mi va

21 Levante – Vivo

22 Cugini di Campagna – Lettera 22

23 gIANMARIA – Mostro

24 Olly – Polvere

25 Anna Oxa – Sali (canto dell’anima)

26 Will – Stupido

27 Shari – Egoista

28 Sethu – Cause Perse

La risalita di Mr. Rain e Lazza di ieri ha riscontro negli ascolti. Così come la conferma al 1° di Mengoni. Ma uno che dal 10° sale al 2° posto e non è neanche nella Top7 degli ascolti ha solo una spiegazione. Le fan base invasate e poco obiettive sono il male. #Sanremo2023 pic.twitter.com/NnshI2yRm9 — GL (@GianJavierDL) February 10, 2023

