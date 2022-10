Lazza e Geolier insieme in Chiagne: il significato del testo

Lazza e Geolier, Chiagne: il significato del testo della nuova canzone dei due rapper.

Incrociano nuovamente le proprie strade Lazza e Geolier. Due dei rapper più rappresentativi della propria generazione e delle proprie differenti realtà, il milanese Lazza e il napoletano Geolier tornano a incrociare le proprie rime per un nuovo singolo in grado di far salire al massimo l’hype di tutti i loro fan. Anche perché stavolta alla produzione ci sono due nomi in grado di regalare alla musica italiani alcuni dei più grandi successi degli ultimi anni. Scopriamo insieme il significato di questa nuova canzone.

Lazza e Geolier: i dettagli su Chiagne

Non dovremo aspettare molto per poter ascoltare questo nuovo brano, il cui annuncio era nell’aria ormai da qualche giorno. La data di uscita è il 28 ottobre. Un’ora dopo la mezzanotte, i fan dei due rapper potranno finalmente ascoltare questo nuovo singolo, che dà continuità ai rispettivi percorsi in un momento di grande successo.

Mentre Geolier è reduce dallo straordinario exploit del singolo estivo Cuore, che ha raccolto oltre 3 milioni di stream su Spotify, Lazza è l’autentico mattatore del 2022, arricchito da un album da mesi ai vertici della classifica di vendite, con un triplo disco di platino già ottenuto grazie anche al successo di Nessuno, in duetto proprio con Geolier, e di Panico, brano prodotto da Takagi & Ketra. E proprio il duo di producer ha curato anche la produzione di Chiagne.

Il significato di Chiagne

Non conosciamo ancora il testo di Chiagne e non sappiamo quale possa essere quindi il significato di questo nuovo brano, il cui titolo può essere interpretato in più modi. Sarà un rivale a piangere o sarà il protagonista? Lo scopriremo solo tra qualche ora.

Una cosa però già la sappiamo: l’hype è a livelli incredibili, come dimostrato dai tanti commenti di amici e colleghi come Luchè, Rose Villain, Tropico, Dai Boi Dee, Ivan Granatino, Lele Blade, MV Killa, Ludwig e tanti altri ancora. Sarà un brano all’altezza delle aspettative? Ci si può mettere la mano sul fuoco.