LAZZA domina le classifiche italiane: #1 in album, singoli e formati fisici.

LAZZA conquista il panorama musicale italiano con il suo nuovo album “LOCURA”, debuttando alla numero uno della classifica FIMI/GFK degli album più venduti. Questo è il terzo album di LAZZA a raggiungere la vetta, dopo “RE MIDA” nel 2019 e “SIRIO” nel 2022. In pochi giorni, “LOCURA” ha raggiunto 290 milioni di stream su tutte le piattaforme e ha accumulato 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Con oltre 16 milioni di stream nelle prime 24 ore, “LOCURA” ha registrato il miglior debutto nel 2024 nella Top200 Italia di Spotify, posizionandosi anche al secondo posto della Top Albums Debut Global, subito dopo il rapper Future, con i suoi brani che dominano la Top 50 Italia.

Nella classifica degli album, il rapper SHIVA con “MILANO ANGELS” scende al numero due, mentre “VERA BADDIE” di ANNA si piazza al terzo posto. Tra le nuove entrate, al sesto posto troviamo “143” di Katy Perry. Fuori dalla top ten ci sono opere note come “MIXTAPE PLUTO” di Future al ventisei, il quale non riesce a entrare nei primi dieci, e l’album “YESTERWYNDE” dei Nightwish al quarantasette. Tra gli altri titoli, “PARADISE” di Purple Disco Machine occupa la quarantanove, “VIVA TU” di Manu Chao la cinquantaquattro, “I’VE TRIED EVERYTHING BUT THERAPY” di Teddy Swims la novantaquattro, e infine “THE 1974 LIVE RECORDINGS” di Bob Dylan si trova alla novantotto.

In aggiunta all’enorme successo dell’album, LAZZA si distingue anche nella classifica dei singoli, posizionando dieci brani nelle prime dieci posizioni. Il suo nuovo singolo “FENTANYL”, in collaborazione con Sfera Ebbasta, conquista la vetta. Anche nei formati fisici, come vinili e CD, “LOCURA” si attesta al primo posto della relativa classifica.

In sintesi, LAZZA si conferma come uno dei principali protagonisti della musica italiana, con un debutto record e un ampio successo sia a livello di album sia di singoli.