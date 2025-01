LAZZA: Dieci Concerti Imperdibili per il LOCURA SUMMER TOUR 2025 [Info & Biglietti]

Dopo il successo del tour nei palazzetti, Lazza si prepara a intrattenere il pubblico con il “LOCURA SUMMER TOUR 2025”. Questa estate, che si svolgerà tra luglio e agosto, vedrà il rapper esibirsi in 10 eventi all’aperto, presentando i brani del suo album “LOCURA”, già Triplo Disco di Platino. Il tour sarà un’occasione imperdibile, con spettacoli nei principali festival italiani.

Le date del “LOCURA SUMMER TOUR 2025” includono:

– 12 luglio 2025 | Servigliano (FM) – No Sound Fest

– 13 luglio 2025 | Roma – Rock in Roma

– 16 luglio 2025 | Genova – Arena del Mare

– 19 luglio 2025 | Catania – Wave Summer Music 2025

– 24 luglio 2025 | Salerno – Salernosounds

– 26 luglio 2025 | Cosenza – Summer Arena

– 8 agosto 2025 | Lecce – Oversound Music Festival

– 10 agosto 2025 | Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

– 13 agosto 2025 | Riccione (RN) – Versus Festival

– 15 agosto 2025 | Olbia (SS) – Red Valley Festival

Inoltre, Lazza avrà anche un tour negli stadi:

– 5 luglio 2025 | Lignano Sabbiadoro (UD) @ Stadio Teghil (DATA ZERO)

– 9 luglio 2025 | Milano @ Stadio San Siro

Per il “EUROPEAN TOUR 2025”, Lazza si esibirà in diverse città europee tra aprile e maggio, toccando luoghi come Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Berlino, Amsterdam e altro ancora.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster. Per ulteriori aggiornamenti, gli utenti possono seguire Lazza sui social media.