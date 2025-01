LAZZA dà il via al LOCURA TOUR 2025: [Programma e Galleria]

Ieri sera ha avuto inizio al PalaUnical di Mantova il LOCURA TOUR 2025 di Lazza, un nuovo spettacolo live che toccherà i principali palazzetti italiani per tutto il mese di gennaio. Questo tour conta 11 date tutte sold-out, confermando il grande successo dell’artista.

Il nuovo show segna un’evoluzione della proposta artistica e scenografica di Lazza, caratterizzato da monoliti, lastre di cemento e fasci di luce che creano una narrazione visiva legata al tema dell’album: il complesso rapporto tra follia, creatività e successo. Grazie alla collaborazione fra lo Studio Blearred, Eleonora Peronetti e il collettivo Highfiles Visuals, lo spettacolo si propone come un’esperienza immersiva. Il palco, dal design a forma di diamante realizzato da Davide Pedrotti e Eleonora Peronetti, assicura una fruizione ottimale da ogni angolo e rappresenta simbolicamente la “zona di conforto” dell’artista, disturbata dagli elementi della realtà. L’allestimento include botole, lift e scale magiche, mentre i costumi di scena, curati da Domenico Orefice, contribuiscono all’immaginario post-apocalittico dello show.

La scaletta prevede oltre due ore di musica con una selezione di 37 brani, dando spazio a nuove tracce dall’album “LOCURA”. Tra i brani presentati ci sono “Zeri in più”, “Abitudine”, “Sonda – 3”, “Ghetto superstar”, “Morto mai”, “Dolcevita” e molti altri.

In termini di riconoscimenti, Lazza continua a riscrivere la storia della musica italiana, risultando nel 2024 l’artista con il maggior numero di certificazioni secondo FIMI e ricevendo il Disco di Diamante per l’album “SIRIO”, un record per un rapper solista in Italia. Con oltre 1 miliardo di stream su Spotify e 21 settimane al n°1 FIMI, Lazza si afferma come una delle voci più influenti nel panorama musicale contemporaneo.

Il tour prevede tappe in diverse città italiane, con date sold-out in luoghi come Padova, Eboli, Torino, Bologna, Milano, Firenze e Roma, che culmineranno in eventi speciali a Lignano Sabbiadoro e Milano nel luglio 2025. Per ulteriori informazioni è possibile acquistare i biglietti su Ticketone e Ticketmaster.