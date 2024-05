Lazza aspetta un figlio dall’ex flirt di Fedez

Lazza presto diventerà papà! Il rapper, infatti, aspetta un figlio dalla sua nuova compagna Greta Orsingher che nel proprio curriculum gossipparo vanta, oltre ad una partecipazione a Uomini e Donne, anche un flirt con Fedez. I due non sono mai usciti allo scoperto, ma grazie a una serie di indizi social ripresi da FanPage la risposta è presto che arrivata. Stiamo ovviamente parlando del 2016, nel mezzo ci sono stati per lui un matrimonio, due figli e una separazione

“Greta e Fedez? A farlo pensare sono diversi indizi social, in particolare storie Instagram” – si legge in un articolo datato di FanPage – “Negli ultimi giorni, i due si trovano entrambi a St. Moritz e pubblicano scatti dagli stessi luoghi. Nella serata del 3 gennaio sarebbero andati a cena al ristorante Da Vittorio, mentre nella giornata del 4 gennaio avrebbero trascorso la giornata sulle piste da sci, come testimoniano foto e post sui rispettivi profili. In più, stando a quanto riporta Deinaira Marzano, la loro frequentazione sarebbe iniziata circa un mese fa, anche se ancora non sono ufficialmente usciti allo scoperto. Si aggiunge poi un altro tassello: tra i commenti delle ultime foto Instagram della ragazza compare sempre una emoji o un cuore del rapper”.

Quella fra Fedez e Greta Orsingher dopotutto è stata una frequentazione di poco conto avvenuta nel 2016. I due si sono conosciuti poco prima che lui iniziasse a uscire con Chiara Ferragni.

Se ora il nome di Fedez è stato associato di nuovo a quelli di Lazza e Greta è perché i due rapper sono in società per quanto riguarda la loro bevanda.

Lazza aspetta un figlio da Greta Orsingher, ex volto televisivo

Nata in America, Greta Orsingher è “famosa” da oltre un decennio. Nel 2012 ha preso parte al cast del reality di Canale 5, La Scimmia, chiuso per bassi ascolti dopo una puntata. Nel 2017, un anno dopo il flirt con Fedez, ha tentato la carta Uomini & Donne in qualità di corteggiatrice di Marco Cartasegna, ma anche lì la sua esperienza durò pochissimo. Due esperienze televisive che non le hanno portato molta fortuna.