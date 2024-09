Lazza annuncia un concerto straordinario a San Siro

Lazza ha qualcosa da dirci sul suo nuovo – attesissimo – album, Locura, e lo farà giovedì sera alle 21 nel Piazzale Angelo Moratti a San Siro. Dopo aver fatto tabula rasa del suo profilo Instagram, il rapper ha annunciato un evento gratuito con ingresso su registrazione fino ad esaurimento posti intitolato “Locura Opera N.1”. Il tutto lascia presagire che avremo la possibilità di ascoltare dei brani inediti di Lazza, attualmente ancora in classifica con Sirio, a un passo dal disco di diamante.

Di Locura ancora non sappiamo nulla, ma da tempo i fan attendono con ansia news riguardo al quarto album di Lazza, soprattutto dopo il freestyle di qualche mese fa a Real Talk. In quell’occasione il rapper chiuse il Take 3 dicendo: «Il nuovo disco è quasi pronto e ti dirò che se mandi tutto in replay sai già il titolo». Inoltre ad aprile Lazza aveva annunciato le prime date nei palazzetti del Locura Tour, molte delle quali hanno già registrato il tutto esaurito. Ecco quali sono.

Lunedì 6 gennaio 2025 | MANTOVA – Pala Unical – DATA ZERO

Giovedì 9 gennaio 2025 | PADOVA – Fiera

Domenica 12 gennaio 2025 | EBOLI – PalaSele

Mercoledì 15 gennaio 2025 | TORINO – Inalpi Arena

Sabato 18 gennaio 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena

Martedì 21 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

Mercoledì 22 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

Venerdì 24 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

Sabato 25 gennaio 2025 | MILANO – Unipol Forum

Lunedì 27 gennaio 2025 | FIRENZE – Mandela Forum

Giovedì 30 gennaio 2025 | ROMA – Palazzo dello Sport SOLD OUT

L’evento di Lazza a San Siro previsto per giovedì 5 settembre alle 21 è già sold out.