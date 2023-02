Lazza annuncia le date del tour estivo 2023: tutti i concerti

Lazza in tour nell’estate 2023: i concerti del rapper annunciati subito dopo il secondo posto al Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo serve sempre da grandissima vetrina per i protagonisti in gara. Anche per quelli che, in fin dei conti, di una vetrina del genere non avrebbero nemmeno molto bisogno, visto il grande successo di cui possono già godere. In questa categoria rientra, ad esempio, Lazza. Il rapper-pianista, secondo classificato con Cenere, aveva già annunciato prima del Festival il suo primo concerto all’Arena di Verona. Ha atteso però la fine della kermesse per svelare altre date, quelle del suo prossimo tour estivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le date del summer tour 2023 di Lazza

Già atteso tra aprile e maggio dai principali palazzetti del nostro paese, Lazza quest’anno ha voglia di fare en plein di concerti. Dopo un breve periodo di pausa sarà infatti nuovamente in giro, stavolta per un tour estivo nelle principali arene all’aperto in tutta Italia.

Lazza

Una serie di grandi appuntamenti per Lazzinho, alcuni già svelati nelle scorse settimane, altri ufficializzati solo nell’immediato post Festival. Ecco il calendario completo:

– 24 giugno al Castle On Air di Bellinzona

– 3 luglio al Rock in Roma

– 7 luglio al Collisioni di Alba (Cuneo)

– 9 luglio al Summer Vibez di Ferrara

– 14 luglio al Wave Summer Music di Catania

– 16 luglio al Pinewood Festival dell’Aquila

– 21 luglio al Mamacita Summer Festival di Rimini

– 3 agosto al Costa dei Trabocchi Fest di Lanciano (Chieti)

– 6 agosto al Sottosopra Festival di Gallipoli (Lecce)

– 12 agosto al Red Valley Festival di Olbia (Sassari)

– 27 agosto al San Benedetto Sound di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

– 8 settembre all’Ippodromo di Milano

– 10 settembre al Decibel Open Air di Firenze

I biglietti per questi concerti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

I concerti di Lazza nei palazzetti

Il primo abbraccio del grande protagonista di Sanremo al suo pubblico arriverà però ben prima dell’estate. L’artista, come abbiamo detto, è atteso infatti da un tour nei principali palazzetti italiani, con una data speciale già in programma all’Arena di Verona.

Di seguito il calendario con queste date:

– 19 aprile al Palazzo dello Sport di Roma

– 22 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 25 aprile all’Arena di Verona

– 27 aprile al Pala Alpitour di Torino

– 29 e 30 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 3 maggio al Palapartenope di Napoli

– 6 maggio all’Unipol Arena di Bologna