Lazza all’Arena di Verona: Emma ospite del concerto

Lazza è stato per la prima volta protagonista all’Arena di Verona: Emma lo ha raggiunto come ospite speciale del concerto.

Il 25 aprile non è stato solo il giorno della Liberazione. Per Lazza ha assunto infatti il significato, indimenticabile, delle prime volte. Il rapper più amato in Italia, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, ha fatto il suo debutto in concerto in una location con pochi eguali nel mondo: l’Arena di Verona. Una prima volta impreziosita dalla partecipazione di una grande amica, una sorella maggiore che con lui aveva già condiviso il palco dell’Ariston pochi mesi fa: Emma Marrone.

Emma ospite di Lazza all’Arena di Verona

L’artista salentina, attesa a brevissimo dal ritorno in radio con il singolo Mezzomondo, il 25 aprile si è concessa una gita fuori porta a Verona, per accogliere l’invito dell’amico Lazza che, pubblicamente, su Twitter le aveva scritto: “Scegli un pezzo che vieni a farlo con me“.

Lazza

Detto, fatto. La Brown non se l’è fatto ripetere due volte e, forse per l’imbarazzo della scelta, alla fine è stata protagonista non di una sola canzone, ma di due tra i pezzi più amati del repertorio del rapper-pianista di Cenere.

I duetti di Lazza ed Emma

Il primo dei due brani cantati insieme è stato Alibi, uno dei più amati dell’album Sirio di Lazza, oggi sei volte disco di platino. Una splendida canzone che ha assunto uno spessore nuovo in questa versione live con la complicità di una delle voci più riconoscibili in Italia.

L’altro duetto è stato invece quello già presentato sul palco dell’Ariston. Anche a Verona i due hanno infatti deciso di omaggiare Nesli e Tiziano Ferro riproponendo la loro celebre La fine, una canzone elegante e perfettamente calzante con una serata speciale come quella dell’inaugurazione della stagione estiva all’Arena di Verona. Insomma, se c’era qualcuno che potesse avere dubbi sulla scelta di far salire un rapper sul palco nella prima serata stagionale di una delle location per la musica in Italia più raffinate e sofisticate, sicuramente dopo quanto ammirato avrà cambiato idea.

Di seguito alcuni video della serata, con focus sui duetti tra il rapper e la cantante: