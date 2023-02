Lazio, Taddeo (Mexedia): "Regione faccia passo avanti su innovazione e digitalizzazione imprese"

“Spero che il neo eletto presidente della Regione Lazio Francesco Rocca punti su digitale e innovazione per far entrare Roma tra le città in grado di attrarre aziende e talenti del settore. Quando quattro anni fa abbiamo scelto di aprire a Roma e puntare sulla città sapevamo che la vera capitale dell’innovazione del Paese è Milano e abbiamo voluto fare una scommessa. Ci accorgiamo però che realtà che operano nell’innovazione hanno bisogno di un ecosistema strutturato ed è importante che Roma ed il Lazio facciano passi avanti”. Lo dichiara all’Adnkronos/Labitalia Orlando Taddeo, il fondatore ed amministratore delegato di Mexedia, tech company con quartier generale a Roma, quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris e diventata da maggio società benefit.

“Siamo un gruppo innovativo – dichiara Taddeo, che è anche membro del B20, il business forum del G20 che quest’anno si svolgerà in India – che opera su scala internazionale in un settore in grande sviluppo e per continuare ad investire anche in Italia oltre che con le acquisizioni all’estero è fondamentale che il Paese e il territorio siano in grado di attrarre e trattenere talenti”.