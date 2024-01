Lazio: stop Castellanos, cambia l'attacco

L’eredità del derby non è stata infatti piacevole fino in fondo: Castellanos ha rimediato mercoledì un problema agli adduttori, oggi sosterrà gli esami strumentali per valutare con precisione l’entità del danno subìto. Si teme una lesione: qualora fosse confermata, per lui ci sarebbero almeno 15-20 giorni di stop. Ma anche in caso contrario, Castellanos non dovrebbe essere rischiato in Lazio-Lecce di campionato in programma domenica all’Olimpico.

Sono allora due le possibili soluzioni di Sarri per sostituirlo. La prima prevede il ritorno di Immobile dal 1′: da capire però se il capitano laziale sia già pronto per partire dall’inizio dopo tre settimane di stop o se invece ha nelle gambe solamente l’ultima mezz’ora di gioco. L’alternativa è

Felipe Anderson da falso nove, opzione rispolverata proprio nel derby di Coppa, con ai suoi lati due tra Pedro, Zaccagni e Isaksen.

Fantacalcio.it per Adnkronos