Lazio: stop a Zaccagni, le condizioni

Il polpaccio di Mattia Zaccagni preoccupa per la prossima partita di Europa League. Ieri si è fermato a causa di un piccolo affaticamento muscolare, e lo staff medico della Lazio ha subito preso precauzioni. Oggi, il capitano biancoceleste non ha partecipato all’allenamento di gruppo, continuando a lamentare fastidio nella zona interessata.

Nel pomeriggio, Zaccagni dovrebbe fare esami strumentali per valutare le sue condizioni e determinare se sarà disponibile per la sfida di campionato di lunedì all’Olimpico di Roma contro l’Udinese. Nel frattempo, giovedì, l’attaccante Noslin prenderà il suo posto sulla sinistra offensiva per il match di Europa League.

Zaccagni ha avuto una buonissima prestazione domenica scorsa contro il Milan, raggiungendo così 8 gol e 6 assist in 24 partite di campionato con la Lazio. Questi numeri potrebbero migliorare ulteriormente, rendendolo un giocatore molto ambito dai fantallenatori.