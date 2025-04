Lazio-Roma, scontri prima del derby: cosa sta accadendo

Tensioni si sono verificate a poche ore dal derby dell’Olimpico tra Lazio e Roma, con scontri tra tifosi e forze dell’ordine. Intorno alle 17.30, circa 500 tifosi romanisti, molti dei quali con il volto coperto, si sono diretti dal bar River verso lo stadio, affrontando le forze dell’ordine e lanciando bottiglie e oggetti. Gli agenti sono riusciti a contenere la situazione e a respingere i tifosi.

Contemporaneamente, un gruppo di sostenitori della Lazio ha attaccato i poliziotti a Ponte Milvio, che hanno risposto con idranti. La questura di Roma ha predisposto un robusto piano di sicurezza per il derby, che avrà luogo alle 20.45. Questo incontro è di particolare rilevanza per l’ordine pubblico, e la questura ha sottolineato l’importanza di considerare la partita come un momento festoso per entrambe le tifoserie. È stata prevista una suddivisione in aree per favorire la vivibilità degli spazi e permettere a ciascun gruppo di godere della gara in sicurezza.

Le coreografie degli ultras sono state facilitate nel rispetto delle modalità di accesso, mentre gruppi di tifosi laziali hanno iniziato ad entrare nei loro settori già dal mattino. La questura ha ribadito la determinazione a garantire la sicurezza e a prevenire qualsiasi forma di illegalità. Dalle prime ore del giorno sono state effettuate bonifiche nelle aree circostanti l’impianto sportivo per neutralizzare possibili minacce e strumenti pericolosi. Inoltre, gli impianti di videosorveglianza sono stati attivati al massimo per supportare le forze di polizia durante l’evento.