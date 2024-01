Lazio-Roma, derby ad alta tensione: saluti romani dei tifosi laziali, poi scontri tra ultrà e polizia

Derby della capitale ad alta tensione prima, dopo e durante il match di Coppa

Italia tra Lazio e Roma finito 1-0. Prima della partita, saluti romani e cori a Ponte Milvio ad opera di un gruppo di tifosi laziali, che hanno anche lanciato fumogeni e petardi e cantato ‘Avanti ragazzi di Buda’: in un passaggio hanno intonato la strofa “nascosta tra i libri di scuola anch’io porterò una pistola”.

Segnalato quindi il lancio di fumogeni tra opposte tifoserie all’interno dello stadio Olimpico poco prima dell’inizio del match, con alcuni tifosi tra Tribuna Tevere e distinti Sud che hanno lanciato i fumogeni ed esploso petardi.

Poi tensioni tra ultrà giallorossi e polizia nel post partita. Un folto gruppo di tifosi romanisti ha cercato di dirigersi verso ponte Milvio nel tentativo di scontrarsi con i tifosi laziali, ma sono stati bloccati dalla polizia in via Consalvi, piazza Mancini e via del Pinturicchio. I tifosi hanno lanciato pietre, bottiglie, petardi e fumogeni. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno disperso i tifosi con delle cariche. Tre tifosi romanisti sono stati fermati in via Sacconi e saranno identificati.