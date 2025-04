Lazio rinvia la partita con il Genoa del 23 aprile: “Vogliamo salutare il Papa”

La Lazio ha manifestato il proprio disappunto riguardo la decisione di rinviare la partita di recupero contro il Genoa, originariamente programmata per il 21 aprile 2025. Questo spostamento è avvenuto in seguito alla morte di Papa Francesco, con la Lega Serie A che ha deciso di posticipare le partite in programma, incluse Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. La nuova data per il match Genoa-Lazio è stata fissata per il 23 aprile.

Il club biancoceleste ha richiesto un “confronto urgente” con la Lega Serie A per rivedere la programmazione della partita. Hanno inviato una lettera ufficiale alla Lega e per conoscenza al Coni e alla Figc, esprimendo la necessità di trovare una soluzione condivisa. Inoltre, la Lazio ha manifestato il desiderio di portare la propria squadra in Vaticano per rendere omaggio al Pontefice. Questo gesto riflette la volontà unanime della squadra, che si considera una storica rappresentante della Capitale, di partecipare all’omaggio.

In sintesi, la Lazio non solo contesta le modalità del rinvio, ma sottolinea anche il desiderio di onorare il Papa in un giorno significativo, evidenziando l’importanza di un confronto con la Lega Serie A per cercare di rimodulare il calendario. La situazione solleva il tema dell’interazione tra sport e momenti di significato nazionale, evidenziando il ruolo del calcio come elemento culturale e sociale nella vita del paese.