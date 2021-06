TUMORI e virus. Sono questi i target al centro dei tre progetti di ricerca di “precisione” che presto prenderanno il via nel Lazio, grazie ai finanziamenti di Lazio Innova, società in house della Regione Lazio. Il primo, di cui il l’Istituto dei Tumori Regina Elena è coordinatore, nasce da un’idea sviluppata con l’Università Sapienza, per ‘ridisegnare’ la diagnostica dei tumori in maniera non-invasiva, con la biopsia liquida. Il progetto vuole sviluppare una apparecchiatura nuova che utilizza la luce per ‘leggere’ lo stato del gene ERBB2 nelle pazienti affette da un particolare sottotipo di carcinoma della mammella.

Tumore al seno: geni in tempo reale

“Ci sono già molti modi di diagnosticare se ERBB2, un famoso gene del cancro, è ‘attivato’, e quindi può essere contrastato con farmaci a bersaglio molecolare – spiega il coordinatore Patrizio Giacomini, dell’unità di ricerca di Oncogenomica ed Epigenetica del Regina Elena – ma quello che vogliamo fare noi è adattare la diagnostica convenzionale a un formato versatile che, potendo funzionare sia con la biopsia tradizionale su tessuto sia soprattutto sul sangue, con la biopsia liquida appunto, lo renda facilmente eseguibile in maniera non invasiva e ripetibile più volte durante la storia di malattia. Questo ci permetterà di aggiornare lo ‘stato ERBB2’ in tempo reale, e quindi aggiustare il tiro delle possibili terapie specifiche. Sia quelle già disponibili, sia quelle nuove e più potenti che man mano si vanno facendo strada”.

Coronavirus, il triage rapido si fa con la “luce”

Anche il secondo progetto, coordinato da Sapienza Università di Roma, è dedicato alla diagnostica e vuole realizzare un test dedicato ad ambienti ospedalieri a carattere non infettivologico grazie all’utilizzo di uno strumento innovativo a configurazione fotonica, cioè che utilizza la luce, ma questa volta per la rivelazione rapida ed efficiente degli anticorpi caratteristici della risposta contro il virus Sars-Cov-2. “Si tratta di una tecnologia completamente nuova per la diagnosi sierologica di pazienti positivi al COVID-19 – spiegano il coordinatore Francesco Michelotti del dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria della Sapienza, Matteo Allegretti, ricercatore IRE e Laura Conti, Responsabile della Patologia Clinica IRE: “Uno strumento unico e versatile, in grado di rivelare in maniera accurata gli anticorpi contro il virus SARS-CoV-2 in minor tempo, con maggiore risoluzione e con costi inferiori rispetto a quanto attualmente disponibile. Tali aspetti risultano cruciali soprattutto per ospedali non infettivologici, come quelli oncologici, che potrebbero utilizzare questa metodica come screening rapido per filtrare gli accessi”

Tumore del polmone, tecnologie omiche per studiare il microambiente tumorale

Il terzo progetto, anche questo coordinato da Sapienza, si propone di identificare e validare nuovi bersagli terapeutici presenti nel microambiente tumorale immunitario e responsabili della progressione della malattia e della resistenza a farmaci immunoterapici. A tal fine sono utilizzate moderne tecnologie “omiche”, combinate con analisi bioinformatiche per la caratterizzazione di pazienti affetti da adenocarcinoma del polmone. In questo modo si studia il microambiente tumorale polmonare metastatico per l’identificazione di nuovi bersagli per l’immunoterapia, è coordinato da Rita Mancini, Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare Sapienza Università di Roma, in collaborazione con Paola Nisticò, Responsabile dell’unità di ricerca di Immunologia e Immunoterapia IRE, e Maurizio Fanciulli, Responsabile dell’unità di ricerca SAFU IRE. “Utilizzando versamenti pleurici maligni – spiegano i ricercatori – ricreeremo sistemi ex vivo quanto più possibile vicini ai tumori dei pazienti. Il programma sperimentale ci consentirà di concepire nuove e più efficaci combinazioni terapeutiche”.