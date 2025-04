Lazio-Parma 2-2, doppiette di Ondrejka e Pedro: la nuova classifica

Lazio e Parma hanno pareggiato 2-2 nel posticipo della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Gli ospiti sono passati in vantaggio già al 3′ con Ondrejka, che ha segnato dopo un’iniziativa di Valeri. La Lazio ha faticato a reagire, con alcune occasioni sprecate, tra cui un gol annullato per fuorigioco. Nella ripresa, Ondrejka ha raddoppiato al 46′, segnando un gran gol all’incrocio.

Il tecnico della Lazio, Baroni, ha inserito Pedro al 12′ della ripresa, e i cambi hanno iniziato a dare i loro frutti. Dopo alcune occasioni da entrambe le parti, al 34′ Pedro ha accorciato le distanze con un gol su ribattuta. Poi, al 39′, ha segnato di testa su un cross di Pellegrini, riportando il punteggio in parità. La Lazio ha cercato il sorpasso, avvicinandosi al gol con un tiro di Guendouzi, ma il portiere del Parma, Suzuki, ha salvato.

Alla fine, il Parma ha avuto una chance per vincere, ma Man ha mancato il gol a tu per tu con Mandas nel recupero. Con questo pareggio, la Lazio si trova in sesta posizione con 60 punti, mentre il Parma sale al 15° posto, condividendo i punti con l’Hellas Verona. Le due squadre hanno dimostrato determinazione e capacità di reazione, rendendo la partita avvincente fino all’ultimo momento.