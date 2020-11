Il Lazio resta zona gialla, ma la nuova ordinanza del governatore Nicola Zingaretti introduce per le prossime 2 settimane nuove misure e regole per arginare ulteriormente la diffusione del coronavirus, determinando una serie di chiusure di attività commerciali. Il presidente della Regione ha illustrato il provvedimento che “ha come obiettivo quello di limitare occasioni di assembramento, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno delle grandi strutture di vendita e delle grandi superfici commerciali, frequentati soprattutto durante il week end. Non dobbiamo assolutamente permettere, però, è che il virus prenda il sopravvento”.

